Fedez spegne 31 candeline, il regalo di Chiara vale migliaia di euro

Sono passati pochissimi giorni dalla lieta notizia della gravidanza di Chiara Ferragni. Già in passato i fan della coppia, soprannominata “Ferragnez”, avevano intuito che qualcosa bolliva in pentola. Dopo l’annuncio si è poi passati alla scoperta del sesso del bambino, e poco dopo sono stati i diretti interessati a rivelarlo, annunciando che Chiara aspetta una femminuccia.

A corredo di questo periodo di festeggiamenti, si aggiunge un altro evento molto sentito in famiglia, ovvero il compleanno di Fedez. Il famoso rapper infatti oggi spegnerà 31 candeline. C’è che afferma che il suo regalo più grande sia stato l’aver scoperto la gravidanza tutta al femminile per la moglie, ma Chiara ha avuto in mente ben altre sorprese per suo marito.

La giovane imprenditrice infatti, in occasione del compleanno di suo marito, ha deciso di fargli un regalo molto particolare e soprattutto gradito da Federico, cosa sarà mai? A rispondere alla domanda è la stessa Chiara, che tramite una serie di storie su “Instagram”, mostra dei pupazzi, per meglio dire dei modelli da collezione numerati.

I modellini in questione, raffiguranti i personaggi di Pinocchio e di Astroboy, sono dei rari pezzi da collezione, fatti da KAWS, nome d’arte di Brian Donnely, ex illustratore disney, che vanta numerose collaborazioni con aziende mondiali, come il marchio Nike. Fedez ha sempre apprezzato il lavoro dell’artista, tanto da mostrarsi veramente felice quando ha ricevuto queste statue da collezione, intuendone anche il valore intrinseco da collezione.

Si parla infatti che solo la statua di Pinocchio, è stata posta all’asta da un minimo di 8500 euro fino a 13mila euro, mentre quella di Astroboy, arriva anche a 10 mila euro. Un regalo senza dubbio costoso, ma anche molto apprezzato da Fedez, che può così arricchire la sua collezione di creazioni di Kaws, uno dei suoi artisti preferiti.