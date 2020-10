Chiara Ferragni: la famosa influencer è incinta del secondo figlio

Sembra che i tanti rumors che sono circolati sulle principali pagine di cronaca rosa in questo periodo siano allora vere: la famosa influencer Chiara Ferragni è incinta! Ad ufficializzare il lieto evento è stato innanzitutto Fedez, marito di Chiara, dove ha scritto sui social: “La famiglia si allarga“, confermato poi da Chiara.

L’annuncio della gravidanza

Una foto quasi commovente quella postata da fedez, dove ritrae il piccolo Leone (nato il 19 aprile del 2018), con in mano un’ecografia. L’imprenditrice ha poi dichiarato, confermando quindi la notizia: “Leo sta per diventare un fratello maggiore“. Senza nemmeno dirlo, la notizia è rimbalzata ovunque sul web, facendo raggiungere, la foto in questione, un numero di like, commenti e di complimenti a dir poco spropositati.

La voce di una presunta gravidanza della Ferragni, ha iniziato a rimbalzare già da molti mesi. Partendo infatti dal mese di maggio, si vociferava di un’imminente fratellino per il piccolo leone, ma all’epoca dei fatti, fu la stessa Chiara a smentire il tutto.

La scelta del 1 ottobre come data per l’annuncio

La ragazza 33enne oggi si trova già al quarto mese, attendendo dunque i primi tre mesi, notoriamente i più delicati, prima di confermare la lieta notizia. Come mai allora hanno atteso proprio il giorno del 1 ottobre? Non è stata infatti una scelta casuale: questa data corrisponde all’anniversario della coppia.

Chiara e Federico infatti, il giorno 1 ottobre 2016, sono diventati a tutti gli effetti marito e moglie, e da allora sono trascorsi quattro bellissimi anno coronati da amore e affetto.

Non sembra ancora confermato se il secondo genito della coppia nascerà a Los Angeles, come il piccolo Leone, regolandogli la possibilità di avere la seconda cittadinanza. Intanto sono già iniziate le prime ipotesi, ovvero se sarà una bambina o un bambino. In molti pensano che la Ferragni a questo giro avrà una femminuccia, considerando il fatto che di recente l’imprenditrice si è fatta fotografare in una stanza piena di palloncini rosa, ma per avere conferma bisogna attendere ancora un po’.