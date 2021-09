Fedez e Chiara Ferragni, svelati i motivi del forte litigio: "Abbiamo davvero discusso di brutto"

Ha fatto il giro del web la foto che ritraeva Fedez e Chiara Ferragni nel bel mezzo di una forte discussione sullo yacht di Diego Della Valle. Dopo quegli scatti la divina coppia è scesa tra i comuni mortali, dimostrando di avere momenti di crisi come chiunque altro, ma fino a questo momento non erano venuti fuori i motivi che hanno provocato la lite.

Ovviamente i loro fan non aspettavano altro che sapere come mai i Ferragnez si sono ritrovati a urlarsi contro in quel modo e ora sono stati accontentati. In pratica, sembra che i motivi del litigio siano del tutto banali, come spesso accade, e sarebbero di natura “familiare”.

I motivi della lite tra Fedez e Chiara Ferragni

“Abbiamo litigato di brutto per motivi familiari”, ha fatto sapere Fedez così come riporta il sito Biccy.it e continua: “Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate”.

A rivelare qualche dettaglio in più ci ha pensato Chiara Ferragni: “Diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari” , insomma normale amministrazione per una coppia che in molti idealizzano, ma che deve combattere con questioni spinose comuni a tutti.

Proprio in quei giorni Fedez stava organizzando la sorpresa per il loro anniversario di nozze e rivela che in realtà non avrebbe dovuto cantare, ma all’ultimo momento ha cambiato idea, forse proprio dopo quel litigio per mettere la parola fine alle tensioni dei giorni precedenti.

Fedez racconta che per la sorpresa ha chiamato un pianista che definisce “fantastico” e che fa spettacoli in giro per il mondo proprio su quella pedana galleggiante. Fedez e la Ferragni avrebbero dovuto solo ascoltare questo concerto privato, ma alla fine il rapper ha deciso di cantare il suo ultimo pezzo e dedicarlo alla moglie, un gesto senza dubbio romantico che ha contribuito a riportare la pace tra loro.