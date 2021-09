Furiosa lite tra Fedez e Chiara Ferragni: sullo yacht volano parole grosse

Nel numero di “Chi” in edicola mercoledì 1 settembre 2021 c’è un servizio che di certo farà il botto: per la prima volta, infatti, si vede una versione molto diversa da quella abituale, che un po’ tutti conosciamo, di Chiara Ferragni e Fedez (all’anagrafe Federico Lucia). Chi segue il rapper e l’influencer sui rispettivi profili Instagram, infatti, è abituato a vederli andare d’amore e d’accordo.

Baci, carezze e complimenti reciproci, ma anche – molto più spesso – battutine, risate e battibecchi che rivelano comunque un grande affiatamento di coppia e molta affinità caratteriale. Per la prima volta, invece, sul settimanale “Chi” si vedono i “Ferragnez”, come li chiamano tutti, litigare in maniera a dir poco furiosa. Pur non sapendo cosa si stessero urlando contro, le immagini parlano chiaro.

Fedez e Chiara Ferragni immortalati mentre litigano furiosamente

Sugli scatti pubblicati sulla rivista, si vede come lei si scagli contro di lui con un’espressione che anche da lontano sembra furibonda, mentre Fedez, con il volto reso un po’ rosso dalla rabbia, si difende contrattaccando. Le immagini sono state “rubate” dai paparazzi del settimanale di Alfonso Signorini mentre la Ferragni e il marito si trovavano a bordo dello yacht di Diego Della Valle.

I due beniamini del web hanno trascorso gli ultimi giorni di vacanza in Costiera Amalfitana a bordo della maestosa imbarcazione dell’imprenditore. Ma se la notizia in sé tutto sommato è poca cosa, visto che in una coppia le liti, anche molto forti, sono relativamente normali (a patto che non diventino frequenti), a solleticare la curiosità dei fan e dei milioni di followers di Fedez e Chiara sui social sono i motivi della litigata, che per ora restano sconosciuti.

Che si tratta di questioni di corna?, ipotizza maliziosamente qualcuno, pur sapendo che né la Ferragni né Federico sono mai stati neanche avvistati con altre persone. Forse si tratta dunque di questioni soldi o di lavoro? Da parte dei diretti interessati tutto tace, e qualcosa ci dice che non affronteranno pubblicamente questa imbarazzante questione.