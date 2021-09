Chiara Ferragni e Fedez, l’affondo di Selvaggia Lucarelli: "Finalmente ne sapremo di più…"

Che Selvaggia Lucarelli non provi un’enorme simpatia per Chiara Ferragni e Fedez, è ormai cosa nota da tempo. Ogni volta che si ritrova a commentare un fatto riguardante la famosa coppia, il concetto viene sempre ribadito e rafforzato, confermando che la giudice di “Ballando con le Stelle” non riesce proprio a sopportare i Ferragnez.

La coppia, molto attiva sui social dove non manca mai di pubblicare ogni minimo dettaglio della sua vita privata e non, ora sbarca anche su Prime Video, il canale di Amazon dedicato a serie e film. Sarà disponibile a breve, infatti, una specie di reality intitolato “The Ferragnez” che documenterà in maniera dettagliata la loro vita.

Il commento di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez

Questa notizia non poteva non attirare l’attenzione della Lucarelli che, con il suo solito sarcasmo, ha commentato così: “Sono troppo contenta che esca la serie sui Ferragnez. Si sa così poco della loro vita!” e ha lanciato il cinguettio nel web, sull’affollata piattaforma di Twitter e in breve tempo il post ha preso il largo nel mare del web, portandosi a casa non pochi consensi.

Secondo alcune fonti, “The Ferragnez” dovrebbe partire il prossimo dicembre sul canale Amazon dedicato ai video e promette di rendere noti particolari inediti della vita di una delle coppie più esposte, a livello social. Quindi si potrà seguire la seconda gravidanza della Ferragni fino ad arrivare al Festival di Sanremo 2021 che ha visto Fedez salire sul palco dell’Ariston con Francesca Michelin.

Insomma, quando già a molti – compresa Selvaggia Lucarelli – sembrava che la loro vita fosse già più che nota e condivisa, ecco che arriva questo nuovo format che dimostra quanto l’interazione con i propri followers non sia mai abbastanza. Sicuramente, tutto questo, sarà molto gradito dal loro immensi seguito di fan che non vedranno l’ora di conoscere, finalmente, momenti inediti della vita dei loro beniamini.