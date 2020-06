Federico Fashion Style, caos nel salone: "Non posso pagare" e arriva la Polizia. Il parrucchiere dei vip fa chiarezza

Federico Fashion Style continua a fare parlare di sé, ma questa volta non per una capigliatura particolarmente ben riuscita, bensì per un conto che una cliente ha reputato essere troppo salato e per questo motivo si è rifiutata di pagarlo. L’hair stylist dei vip non ha gradito per niente questa reazione, come ovvio che sia, e si è reso necessario l’intervento dei poliziotti. M andiamo per ordine.

Qualcuno ricorderà la polemica di qualche tempo indietro, quando una cliente di Federico Fashion Style aveva postato il conto salato sul suo profilo social, innescando condivisioni e polemiche a non finire. A quel tempo, Federico si era difeso dicendo che il conto era sì salato, ma la cliente aveva ricevuto il preventivo e lo aveva anche accettato.

Federico Fashion Style fa chiarezza sulla questione

Anche questa volta, sembra che tutto sia partito da un conto ritenuto troppo alto – di 600 euro – per questo motivo, la cliente si è rifiutata di saldarlo. Nel parapiglia generale, la signora voleva pagare una cifra diversa, pari alla metà del dovuto, che riteneva consona per il trattamento che le era stato fatto. A questo punto Federico non ha voluto sentire ragioni e ha preferito non accettare nessun compenso, fino a che si è reso indispensabile l’intervento delle autorità. Questi i fatti, così come riportato dal quotidiano locale “IlCaffè.Tv“.

In queste ultime ore, però, il parrucchiere dei vip ha voluto rompere il silenzio sulla questione. Attraverso alcune Instagram Stories ha precisato che quello che è stato scritto non corrisponde alla verità. E, visibilmente infastidito, ha voluto precisare che la notizia vera era la presenza di Valeria Marini nel suo salone di Anzio. In pratica la diva stellare, non trovando il suo fidato parrucchiere a Roma, ha pensato bene di raggiungerlo nel salone del paesino laziale.

Federico, con una punta si fastidio, precisa che quella notizia non è stata battuta da nessuna testata e invece doveva essere quella inattesa visita a portare l’attenzione su di lui, perché la Marini – precisa orgoglioso Federico – non sarebbe mai venuta ad Anzio se non fosse stato per lui.