Federico Fashion Style in lacrime, rubato il regalo di Valeria Marini: "Devono tornare al loro paese!"

Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style il parrucchiere dei vip, è apparso su Instagram in lacrime, devastato da un episodio accaduto in queste ore. Come lui stesso racconta nelle Instagram Stories sul suo profilo social, mentre passeggiava lungo Corso Como a Milano dove di recente ha aperto un nuovo negozio, è stato aggredito e derubato del suo rolex.

Le immagini postate sulla sua pagina, nelle quali si vede la mano e il braccio ricoperti di lividi, testimoniano la violenza dell’aggressione, confermata dal suo racconto. In pratica, Federico stava percorrendo come tutte le mattine il noto Corso milanese dopo aver fatto colazione, quando gli si è avvicinato un ragazzo di colore che, senza nemmeno dargli il tempo di capire cosa stesse succedendo, gli ha violentemente strappato via dal braccio il prezioso orologio.

Federico Fashion Style racconta il furto subìto

L’hair-stylist ha poi pubblicato un post nel quale rendeva pubblica la vicenda: “Ragazzi vi voglio raccontare un fatto accaduto a corso Como #milano… un tizio nigeriano si avvicina al mio braccio e nella frazione di un secondo mi strappa il @rolex dal braccio!“, inizia così il racconto per poi continuare: “(..) Mi è’ andata anche bene poteva portarmi via il braccio! No comment! Io direi che questa gente debba tornare al proprio paese! Vergogna!”.

Il danno per il furto subito non è solo materiale, ma anche e soprattutto morale visto e considerato che il rolex sottratto era un regalo ricevuto dall’amica Valeria Marini. Questo particolare ha rattristato ancora di più il parrucchiere che, preso dallo sconforto e dalla rabbia, ha filmato una Storia dove si vede in lacrime e disperato perché gli è stato sottratto un oggetto di così alto valore affettivo.

Non sono mancate le critiche da parte dei suoi followers che, dopo aver letto il suo post e visto le stories, hanno usato termini come “razzismo”, precisando che “Sei un personaggio pubblico. Non dovresti secondo me pubblicare certe affermazioni“, altri hanno fatto notare che ci sono cose ben più gravi per cui piangere.