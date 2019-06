Federico Fashion Style, clamore per lo scontrino da 3.500 euro. Arriva la risposta dell’hair stylist

Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashin Style, in questi giorni è nel bel mezzo di una bufera social a causa di uno scontrino emesso dell’importo di circa oltre 3.500 euro. L’anticonformista parrucchiere dei vip nei suoi saloni accoglie personaggi in vista e gente comune, riservando loro trattamenti specializzati usando metodi all’avanguardia e, in alcuni casi, da lui stesso ideati.

Partito da Anzio, cittadina nei pressi di Roma, ora ha aperto saloni in centro Roma e zona Eur, fino ad arrivare in Corso Como a Milano. il 29enne ha raggiunto la massima popolarità grazie al programma ideato per lui su Real Time, “Il Salone delle Meraviglie“, nel quale mostrava i suoi metodi particolari e portava i telespettatori nel suo mondo fantastico.

Le polemiche, dicevamo, sono iniziate a causa di uno scontrino che riporta una cifra molto elevata: per la precisione 3.550,00 euro comprensivi di extension, colore, piega, shatush, riflessante, maschera e taglio. Non appena la cliente lo ha postato sulla sua pagina Facebook, in tanti hanno gridato allo scandalo e per Federico è stato necessario un intervento per mettere le cose in chiaro.

Federico Fashion Style chiarisce la sua posizione

Sul suo profilo Instagram Lauri ha postato varie Stories nelle quali ha spiegato la vicenda in merito alla didascalia nel post pubblicato dalla cliente che riportava la seguente dichiarazione: “Poi ti capita questo scontrino tra le mani e capisci ke c e chi fa le rapine senza indossare il passamontagna!!! Senza parole“.

La cosa che ha tenuto a precisare Federico è il fatto che alla cliente in questione era stato fatto un preventivo che lei ha accettato – cosa che è solito fare con tutte le sue clienti, come lui stesso afferma – detto ciò, continua rivelando che i 3mila euro sono il costo totale per 10 extension a fila, cosa che era stata resa nota proprio grazie al preventivo: “Ogni persona che entra può fare svariate cose ma tutto inizia con una consulenza da parte mia, a seguito la cliente richiede il preventivo e poi si procede con il lavoro. (…) Come evidenziato in questo scontrino, la cliente non si è messa una fila sola di extension ma ben 10, quindi il costo è moltiplicato per 10 ed ecco la somma dei 3000€ , se io vado in un negozio e compro una maglia la pago 20 se ne compro 10 la pago 200€, ma non è il prezzo di una maglietta ma di ben 10 maglie“, tiene a precisare Lauri.

E proprio per mettere fine alle polemiche, pubblica i listini prezzi dei suoi saloni: ad Anzio, per esempio, una piega ha il costo di 12 € e un taglio fatto dall’hair stylist in persona solo 13 €, questo per poter rendere un servizio speciale alla portata di tutti.