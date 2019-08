Fabrizio Corona, le parole di Nina Moric per un’occasione importante: "Ci manchi da morire"

Fabrizio Corona è stato di nuovo condotto nel carcere di San Vittore a Milano: la vita dietro alle sbarre non è ancora finita, dovrà aspettare il 2022 per tornare in libertà. La sua vicenda controversa ha animato moltissimi salotti televisivi e riempito pagine e pagine di riviste e quotidiani, diventando un caso emblematico della società moderna.

In queste ore per Corona sarà ancora più difficile rimanere chiuso nella sua cella, infatti oggi 8 agosto, Carlos Maria compie 17 anni. Il figlio che Fabrizio ha avuto insieme alla bellissima modella croata Nina Moric, sta crescendo in fretta e in un giorno così importante per lui, il regalo più bello sarebbe poterlo trascorrere anche con il padre.

Fabrizio Corona, le parole di Nina Moric in occasione del compleanno dei Carlos Maria

Nina conosce bene Fabrizio e sicuramente sa quanto sia insofferente in queste ore, come un leone in gabbia, e per questo motivo ha pensato di dedicargli un pensiero che potrà farlo sentire meno solo e distante da loro. Su Instagram, postando una foto di Carlos Maria e Fabrizio Corona, la Moric scrive: “Ci manchi da morire. Ma domani festeggeremo insieme il compleanno di nostro figlio. Lontani ma vicini nel cuore“.

Dopo una lunga guerra, tra Corona e la Moric sembra essere tornato il sereno, proprio grazie all’amore per il loro figlio, denominatore comune delle loro esistenze. Già l’estate scorsa avevano deciso di trascorrere qualche giorno tutti e tre insieme, infuocando il gossip su un loro ritorno di fiamma, che non si è mai concretizzato.

Adesso, in un’occasione tanto speciale per entrambi, la ritrovata armonia è sotto gli occhi di tutti e conferma che ad attendere Corona ci siano due persone speciali per lui. In molti si augurano che questo possa essere in incentivo per non ricadere negli stessi errori, una volta libero.