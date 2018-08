Nina Moric, vacanze con il figlio in casa di Fabrizio Corona: "La storia siamo noi"

Nina Moric ha raggiunto l’ex marito, Fabrizio Corona, in Puglia nella villa dove sta trascorrendo un periodo di vacanza. Il tutto è stato filmato dallo stesso Corona che, alla fine del video, ha voluto fare una dedica alla Moric. In molti pensano che questo incontro possa essere solo l’inizio di una nuova storia d’amore tra i due.

Pochi giorni fa Luigi Favoloso, attuale fidanzato di Nina ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, ha fatto dichiarazioni sconcertanti in merito al rapporto tra la Moric e Corona. Il ragazzo ha insinuato che l’ex re dei paparazzi stesse ricattando la modella croata, imponendole la fine del loro rapporto e dandole in cambio la possibilità di incontrare l’amatissimo figlio, Carlos Corona. L’incontro c’è stato, in Puglia nella casa di Fabrizio.

Nel filmato messo on line dallo stesso Corona, si vede la Moric correre entusiasta dentro casa e cercare in maniera spasmodica, il suo Carlos. Su internet molti hanno commentato il fatto con parole di speranza per la serenità del ragazzo, unica cosa che davvero si augurano tutti. Ma ciò che ha lasciato sorpresi molti, è stata la conclusione del video: una dedica molto esplicita di Corona per Nina.

“La storia siamo noi”, dedica per Nina o stoccata per Luigi Favoloso?

Non molto tempo fa, Fabrizio aveva confidato a Silvia Toffanin, durante l’intervista nel programma “Verissimo”, che la storia con Nina era stata importantissima e speciale per lui. Cosa che ha confermato anche nel video pubblicato, nel quale alla fine si vedono Corona e la Moric con in sottofondo la canzone di Francesco De Gregori: “La storia siamo noi“.

Molti hanno giudicato questo gesto come una dedica d’amore per la sua ex moglie: un ribadire ancora una volta la loro relazione li terrà uniti per sempre. Altri, invece, lo hanno giudicato come una frecciata diretta a Luigi Favoloso in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall’ex gieffino negli ultimi giorni.