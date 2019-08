Fabrizio Corona, gli ultimi aggiornamenti sull’ex re dei paparazzi

Sono lontani i tempi in cui Fabrizio Corona era al centro del gossip tricolore e monopolizzava l’attenzione dei media italiani. Dopo la recente ricarcerazione, avvenuta lo scorso mese di marzo, di quell’uomo temerario e testardo, virile e prorompente ormai è rimasto davvero poco.

Come tutti sapranno già, Fabrizio Corona si trova nuovamente nel carcere milanese di San Vittore e, per ovvie ragioni, negli ultimi mesi ha interrotto la sua attività sui social network, dove solitamente era molto presente. L’ufficio di Milano, dove lavorano i suoi collaboratori, è vuoto e la sua assistente sembra altrettanto irraggiungibile. L’ultimo suo post risale al 20 giugno.

Ma procediamo con ordine, partendo dai recenti aggiornamenti. L’ultimo segno di vita sul suo profilo ufficiale di Instagram è stato un breve post commerciale, pubblicato molto probabilmente da un assistente e/o membro del brand d’abbigliamento “Khos beachwear”. Fonti a lui vicine hanno comunque riferito che Fabrizio Corona non tornerà a piede libero prima del 2022.

Mentre si attendono nuovi concreti aggiornamenti sul suo conto, il nome di Fabrizio Corona è stato dimenticato e gradualmente rimosso dai rotocalchi italiani e siti di gossip. Nella classifica virtuale dei personaggi più cliccati e visualizzati sui social network, l’ex marito di Nina Moric è sceso dalle prime posizioni, finendo rovinosamente nel dimenticatoio.

Tuttavia, tra i commenti e like ricevuti sotto le sue ultime foto, più di 30 mila followers hanno speso parole di incoraggiamento e conforto nei riguardi del turbolento Fabrizio. Numerosi fan hanno salutato il tatuatissimo 45enne e gli hanno dedicato un “A presto”, auspicando che l’ex re dei paparazzi possa tornare in libertà e attivo in rete, come suo solito. Un numero altrettanto significativo di utenti ha lasciato commenti di supporto e pregni di speranza: “Continuo sempre a fare il tuo nome nelle mie preghiere. Dobbiamo pregare, fare allontanare il male da noi (…) Mi dispiace tanto, ma non sono nessuno per venirti a trovare. Non sono mai andata in un carcere ma verrei ad abbracciarti, per me sarebbe un onore”.