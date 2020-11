Ex tronista di Uomini e Donne shock: "Di Maradona non mi frega nulla, era un cocainomane"

Da quando si è diffusa la notizia della morte di Diego Armando Maradona, sono tantissime le voci di cordoglio che si sono levate dal mondo dello sport e dello spettacolo italiano.

Un po’ tutti hanno celebrato e ricordato il grande campione, osannandolo per il suo immenso talento nel giocare a calcio e soprassedendo sul fatto che come uomo non fosse esattamente un esempio di onestà e moralità.

Il tronista Marco Cartasegna fa infuriare i fan di Maradona

Abuso di droghe, violenza privata sull’ex moglie, abbandono di un figlio ed evasione del fisco sono solo alcuni dei motivi per cui Maradona fuori dal campo, come uomo, era senz’altro molto meno apprezzabile che come campione di calcio. Eppure a tanti non è sembrato opportuno ricordare tutto ciò in occasione della sua morte, tanto più che un’intera città – la sua Napoli – è in lutto, addolorata per la perdita di quello che è sempre stato il suo Re.

Ma le voci fuori dal coro ci sono sempre e in questo caso una delle più eclatanti è quella di Marco Cartasegna, ex modello ed ex tronista di Uomini e Donne nonché grande tifoso di calcio (dell’Inter) che tuttavia non ha mai condiviso il mito di Diego Armando Maradona. Nella serata della sua morte, sul suo seguitissimo profilo Instagram, anche Marco ci ha tenuto a dire la sua.

“Andando oltre il far finta che me ne freghi qualcosa, mi dispiace perché è morta una persona, ma non me ne frega niente” ha scritto in bacheca, collezionando a sorpresa centinaia di like. E ancora: “Ho trovato una risposta a una domanda che mi facevo da anni: quando il corpo umano può resistere al devasto più totale di droga? Ecco, la risposta è sessant’anni”.

Marco Cartasegna ha quindi posto l’accento sul fatto che la morte di Maradona non è l’ennesima tragedia di questo infausto 2020, perché ad uccidere il calciatore argentino non è stato di certo un anno oggettivamente parecchio sfortunato, bensì la cocaina. Ovviamente sotto questo post sono stati centinaia anche i commenti furibondi dei tifosi, in primis quelli napoletani. Ma l’ex tronista non ha fatto nessuna marcia indietro: al contrario, ha ribadito di avere il diritto di dire la sua e soprattutto di non essere un fan del politically correct. Fuori dal coro anche la voce di Laura Pausini in merito a Maradona, in un post poi rimosso dai social.