Eva Grimaldi senza freni sul passato con Gabriel Garko: "Avrei voluto un figlio da lui"

Quando Gabriel Garko ha fatto coming out, confermando così le voci relative a una sua presunta omosessualità che da tempo circolavano nell’ambiente televisivo e non solo, in tanti si sono chiesti se anche la sua storia più lunga, quella con la collega attrice Eva Grimaldi, fosse una semplice copertura. I due hanno vissuto assieme per anni e sembravano davvero affiatati e innamorati.

Il primo a dichiarare che nel caso di Eva Grimaldi non si trattava di una completa finzione, come invece è stato per la storia d’amore con Adua Del Vesco, è stato proprio Gabriel Garko nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo“. L’attore piemontese ha confessato di aver voluto davvero bene a Eva, di averla quasi amata nel senso più puro del termine.

I due hanno convissuto e Garko ha ammesso che l’unica cosa che mancava tra di loro era il sesso. Per il resto, lui avrebbe tranquillamente potuto sposarla e avere un figlio con lei. E queste dichiarazioni di recente sono state confermate anche dalla stessa Eva Grimaldi. L’attrice, che oggi è felicemente sposata con il grande amore della sua vita, Imma Battaglia, ha ribadito il pensiero del suo ex compagno di vita, nonché collega di tante fiction.

Intervistata dal settimanale “Chi“, Eva ha affermato di essere stata profondamente legata a Gabriel Garko. Nonostante fosse stata creata a tavolino nel lontano 2006, la “relazione” tra loro funzionava alla perfezione perché alla base c’era un grandissimo affetto. “Non c’è mai stato sesso”, ha puntualizzato la donna, “lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto”.

“C’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica”, ha spiegato ancora. E a conferma di ciò, va detto che Garko non solo frequenta Eva ancora oggi, ma è anche diventato grande amico di sua moglie Imma. Anche la Grimaldi, poi, ha specificato che per un certo periodo ha addirittura desiderato sposare il collega e avere un figlio da lui.