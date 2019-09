Emma Marrone, Maria De Filippi scrive una lettera commovente: "Ti voglio un bene dell’anima"

Dopo l’emozionante e commovente annuncio fatto dalla cantante pugliese Emma Marrone con un post su Instagram, dove ha comunicato a tutti i fan il suo stop dalla musica per un problema di salute, c’è tanta preoccupazione che serpeggia tra i sostenitori dell’artista, che in passato ha dovuto combattere con un cancro.

Le notizie brutte arrivano sempre quando meno te lo aspetti ed Emma sembra saperlo bene, perché proprio in un momento di gioia per il grande successo che sta avendo con il suo ultimo pezzo, scritto da Vasco Rossi, “Io sono bella”, è arrivata nella sua vita come un fulmine a ciel sereno la brutta notizia della malattia.

Il messaggio di Maria De Filippi per Emma Marrone

Inutile dire che la comunicazione shock di Emma ha fatto il giro del web nel giro di poco e se da un lato sono stati tantissimi i messaggi di sostegno da parte dei fan, dall’altro anche personaggi famosi legati alla cantante hanno voluto scrivere un messaggio pubblico, di incoraggiamento e di affetto, tra questi anche Maria De Filippi.

La schiva e riservata moglie di Maurizio Costanzo ha voluto star vicino ad Emma con un post pubblicato nel profilo social di “Amici di Maria De Filippi”, il talent show di Canale 5 che ha lanciato Emma e dove la Brown è poi diventata anche coach. Maria ha sottolineato nel suo post il fatto che nonostante gli anni il loro legame è rimasto sempre saldo.

“Cara Emma, immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già” con queste parole la De Filippi ha esordito, proseguendo poi con – “Lo sai perché sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse“. La presentatrice ha proseguito sottolineando il fatto che nonostante il tempo, la distanza, gli impegni, gli affetti rimangono sempre gli stessi: “Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente“.

Con grande stupore di tanti, Maria ha superato la sua proverbiale riservatezza e si è lasciata andare, svelando che la Brown c’è sempre stata nella sua vita, dimostrandolo quando la chiamava ogni volta che aveva bisogno di lei. Ripetere certe cose alle volte non è mai abbastanza, così Maria lancia il suo appello ad Emma: “se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre” – quindi la conclusione con un tenerissimo “Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima“.

Al momento Emma non ha rivelato la natura del suo male, ma in tanti sospettano che possa essere ritornato il tumore, con cui la Brown fu costretta a combattere anni prima, poi nel 2012, dopo il Festival di Sanremo, una ricaduta che la portò ad essere ricoverata per una seconda volta.