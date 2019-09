Emma Marrone, stop per problemi di salute: "Tornerò più forte di prima"

Ci sono notizie che irrompono nella vita di tutti noi come fulmini a ciel sereno, disintegrando così gli equilibri e le sicurezze costruite a fatica fino a quel momento. Lo sa bene Emma Marrone, la celebre cantante pugliese ed ex coach del talent musicale di “Amici”, che ha scioccato tutti i suoi fan pubblicando un emozionante quanto triste e doloroso post sui suoi profili social.

L’ex vincitrice del Festival di Sanremo ha annunciato nelle ultime ore che dovrà fermarsi per un po’ di tempo, dunque prendersi una pausa dalla musica. Uno stop che rievoca in molti l’altro momento buio attraversato dalla cantante qualche anno fa, dal quale è uscita più forte e sana che mai.

Emma Marrone annuncia uno stop per problemi di salute

Nel comunicare la notizia, l’artista pugliese non è scesa nei particolari ma si è mantenuta sul generico, parlando di un problema di salute. L’ex di Stefano De Martino, conoscendo bene il mondo dello showbiz e del gossip, ha voluto essere per prima – e personalmente – a comunicare ai fan la situazione, per evitare il caos generale e contemporaneamente per tranquillizzare i suoi sostenitori.

Proprio negli ultimi tempi la ‘Brown’ era tornata in vetta alle classifiche con il brano “Io sono bella”, un pezzo scritto per lei dalla celebre rockstar Vasco Rossi. Ma si sa, proprio sul più bello, arriva l’inaspettato, così come detto dalla cantante nel suo lungo post su Instagram: “Succede. Succede e basta“.

La cantante ha poi aggiunto: “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili“. Emma ha annullato quindi il concerto a Malta per il concerto di Radio Italia, quindi ha proseguito dicendo: “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi“.