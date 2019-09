Emma Marrone: domani esce il nuovo singolo "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi

Domani ci sarà l’uscita del nuovo singolo della cantante Emma Marrone che compie un passo importante nella sua carriera lavorativa. Si tratta di un brano scritto dal cantautore Vasco Rossi e questa novità ha creato emozione nell’animo dell’artista salentina. Il titolo è “Io sono bella”, che va a segnare una nuova fase nella carriera lavorativa di Emma Marrone che ha festeggiato dieci anni di carriera.

L’artista ha fatto notare che è stata un’emozione poter ricevere un pezzo da Vasco Rossi. La cantante ha rivelato di essere sempre stata una fan di Vasco Rossi e, dopo anni di gavetta, si ritrova a lavorare proprio con il rocker di Zocca. L’emozione della Marrone non è mancata sui social, in particolare sulla sua pagina di Instagram.

Per l’artista salentina questo può essere considerato un periodo magico, in quanto ha ritrovato l’amore, come hanno rivelato i giornali di gossip. Nel suo post su Instagram, Emma Marrone ha ricordato che sono passati dieci anni dall’inizio della sua carriera, cominciata nel 2009.

Queste sono le dichiarazioni della 35enne: “Dopo 10 anni di lavoro è la ricompensa più grande che potessi ricevere”. La Marrone ha continuato ricordando i dischi acquistati, così come i concerti dove ha saltato come una matta cantando le canzoni di Vasco.

La vincitrice del Festival di Sanremo nel 2012 ha fatto notare che il suo sogno era diventare come Vasco Rossi, come evidenziano queste sue parole: “Non avete idea di che cosa significhi per me avere in bocca le sue parole”. Inoltre sulla sua pagina di Instagram, la Marrone ha mostrato la foto della copertina del nuovo singolo “Io sono bella”.