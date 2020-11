Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: "Sono ancora sua"

Si è parlato tantissimo di un presunto contratto, o meglio una clausola del matrimonio ormai finito tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, che obbligherebbe la show-girl calabrese a non mostrarsi con nessun uomo nei tre anni successivi alla separazione dall’ex manager di Formula 1 (che scadono il prossimo dicembre).

C’è chi ritiene inoltre che sia proprio questo il motivo per cui Elisabetta nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 non può lasciarsi andare con Pierpaolo Pretelli.

La conferma di Elisabetta Gregoraci: “Per Flavio Briatore sono ancora sua”

In realtà, posto che probabilmente l’ex modella sia già fidanzata col pilota monegasco Stefano Coletti, sarebbe sempre per l’esistenza di questa clausola, da lei sottoscritta tempo fa, che non si mostrerebbe pubblicamente con lui. E questo nonostante fonti accreditate sostengano che la loro storia sia iniziata cinque mesi fa.

Nella Casa del GF Vip 5, ci ha pensato l’influencer Giulia Salemi a fare la fatidica domanda, quella che tanti telespettatori si sono posti in questi mesi, ansiosi di scoprire la verità: Elisabetta è davvero libera di frequentare chi vuole, come una qualsiasi donna divorziata e single? Di primo acchito, lei ha risposto un po’ seccata: “Cambiamo domanda”,

Tuttavia ha poi aggiunto: “In tre anni mi hai mai vista con qualcuno? FB (ndr, Flavio Briatore, che ha chiamato di proposito usando solo le iniziali di nome e cognome) è molto possessivo, per lui sono ancora sua”. E queste parole sembrano davvero una conferma implicita del fatto che esista una qualche forma di accordo che impedisce alla Gregoraci di frequentare le sue nuove fiamme alla luce del sole.

Altrimenti per quale motivo non si sarebbe mai mostrata in occasioni pubbliche assieme al suo ex compagno, l’imprenditore ed ex pilota di linea Francesco Bettuzzi? Tra loro non c’è stato solo un flirt, ma una storia d’amore durata tre anni; addirittura Elisabetta ha tatuata sul polso la data del loro primo incontro. Ora abbiamo la conferma che di mezzo ci sia sempre Briatore… si farà mai da parte, contratto o meno?