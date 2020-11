La verità sulla relazione tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti

L’ex moglie del noto imprenditore Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, è una delle attuali concorrenti del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini che più sta facendo parlare e discutere di sè per le dinamiche e le relazioni instaurate all’interno della casa più spiata di Italia.

All’inizio del programma televisivo sembrava infatti potesse nascere qualcosa di speciale tra la bella showgirl e l’ex velino di “Striscia la Notizia” Pierpaolo Petrelli, cosa che al momento non si è però realmente concretizzata nonostante il forte interesse che l’ex tentatore prova per la bella Elisabetta. Quest’ultima infatti, come testimoniano alcuni suoi messaggi in codice, sembrerebbe avere una storia d’amore al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Da alcune settimane sono state infatti numerose le voci circa una possibile relazione sentimentale tra l’ex moglie di Flavio Briatore ed il pilota automobilistico Stefano Coletti, non smentita dal diretto interessato. Il sito di gossip “Giornalettismo” sembra confermare la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. Quest’ultimo al momento starebbe infatti molto male per la lontananza dalla sua compagna e per il rapporto che la modella sta instaurando con Pierpaolo Petrelli, visto che prima dell’ingresso nella casa i due si sarebbero giurati amore e fedeltà reciproci.

Queste le dichiarazioni del sito di gossip: “Coletti, in questo momento sta molto male e lo ha confidato alla sua migliore amica perchè la vicinanza tra la Gregoraci e Pretelli fa male e non poco al cuore del fidanzato ufficiale di Elisabetta. Prima dell’ingresso nella casa si erano giurati amore e fedeltà”.

Secondo alcuni ulteriori particolari pubblicati nel sito di gossip, Elisabetta e Stefano starebbero insieme da diversi mesi, almeno cinque, già da quando la showgirl ha condotto il programma televisivo “Battiti”. Il pilota si sarebbe inoltre tatuato la frase di “Mr Rain” proprio per la sua Elisabetta.