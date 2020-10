Elisabetta Gregoraci e il contratto con Briatore: "Non può fidanzarsi per tre anni"

Alfonso Signorini, attuale conduttore del Grande Fratello Vip, ha sganciato una bomba che sembra destinata a fare molto rumore: “Elisabetta Gregoraci non può fidanzarsi per 3 anni, c’è un contratto con Briatore“. Il giornalista e direttore di Chi, avrebbe usato queste parole per descrivere il rapporto tra la showgirl e l’ex marito già il 31 gennaio 2019, ospite di Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne.

Ecco spiegato, forse, il motivo per le continue titubanze di Elisabetta Gregoraci in merito al rapporto con Pierpaolo Pretelli; la donna, infatti, nonostante i numerosi tentativi di avvicinamento dell’ex velino, non appare mai chiara: parla di segreti che non possono essere rivelati all’interno del reality. Uno di questi, dunque, potrebbe essere relativo all’accordo preso con l’imprenditore piemontese e firmato il giorno della separazione ufficiale: il 23 dicembre 2017.

Signorini, vedendo il completo riserbo della showgirl, non torna sulla questione ma, quasi due anni fa, aveva raccontato la sua versione nel salotto del conduttore valdostano: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore.” Il giornalista, inoltre, avrebbe raccontato l’esistenza di una precisa clausula, voluta da Briatore e firmata dalla Gregoraci: “Per tre anni dopo la separazione lei non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime.“

Il conduttore del Grande Fratello Vip, inoltre, ai tempi, avrebbe anche ipotizzato una possibile relazione della bella calabrese: “Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi“. Anche la relazione con Francesco Bettuzzi, ormai diventato ex della Gregoraci, non è mai stata ufficializzata sui giornali; lo stesso, in una recente intervista, avrebbe affermato: “La presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci“, spiegando anche la sua insofferenza che lo ha portato a voler chiudere la relazione.

Archiviata la liason con il pilota di aerei, Elisabetta si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli, con il quale usa messaggi in codice per parlare nella casa più spiata d’Italia. L’ex velino non chiarisce il significato di tali conversazioni ma almeno una cosa è certa: se l’accordo segnalato da Signorini esistesse davvero, e se la showgirl non dovesse essere eliminata dal reality, il contratto starebbe per scadere e la situazione nella Casa potrebbe cambiare.