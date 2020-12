Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo: la reazione del fidanzato Stefano Coletti

Tra i momenti clou dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 c’è stato quello in cui Alfonso Signorini ha mandato in onda un servizio che riassumeva le vicende settimanali di quello che sembra sempre un triangolo amoroso formato da Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, alias “l’oggetto” del contendere. In particolar modo, non è sfuggito lo strano comportamento dell’ex signora Briatore.

Nonostante infatti Elisabetta abbia messo in chiaro che tra lei e l’ex velino di “Striscia la Notizia” non potrà mai esserci una storia, e che per lei quella tra loro è una semplice amicizia, si è mostrata invece molto gelosa quando Pierpaolo ha cominciato a dirottare le sue attenzioni su un’altra donna. Parliamo ovviamente di Giulia Salemi, che sin dalla sua entrata nella casa più spiata d’Italia ha innescato diverse dinamiche nuove.

Elisabetta Gregoraci e gelosa e Stefano Coletti ha una reazione inaspettata

Non solo, perché la Gregoraci ha fatto una vera e propria scenata di gelosia a Pretelli, e quando in puntata Alfonso Signorini glielo ha fatto notare, ha ammesso candidamente di esserlo. E c’è da supporre che questa settimana – in virtù anche del fatto che ha litigato con la Salemi per quanto successo qualche estate fa in Sardegna con Flavio Briatore (con cui secondo lei la ragazza ci provava) – Elisabetta farà di tutto per “riprendersi” il suo Pierpaolo e sottrarlo alla modella italo-persiana.

E questo pur non avendo, a suo dire, alcuna intenzione di cominciare una relazione con lui. Ma come avrà reagito a tutto ciò il fidanzato della showgirl di Soverato, il pilota automobilista Stefano Coletti? Fino a oggi l’uomo ha sempre evitato di commentare pubblicamente il GF Vip, pur trovando degli escamotage per lanciare frecciatine a destra e a manca senza mai scoprirsi più del necessario.

Tuttavia stavolta ci ha messo la faccia. O meglio, il nome. Sì, perché il bel pilota è andato su una pagina fan di Instagram dedicata a Pierpaolo ed Elisabetta mettendo il suo like e una faccina con l’occhiolino a un utente che commentava: “Ragazzi come fate a non capire che ha detto esplicitamente che ha qualcuno fuori?”. Insomma, l’uomo ha marcato il territorio, confermando che Elisabetta ha già lui nel cuore. Ma non è che forse, se ha bisogno di ribadirlo, comincia a sentirsi un po’ insicuro?