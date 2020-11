GF Vip, nuova scenata di gelosia della Gregoraci a Pretelli: "Mi eviti, parli sempre della Salemi"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” sembra non esserci pace per i Gregorelli. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli hanno litigato ancora e ancora una volta, la gelosia dell’ex signora Briatore nei riguardi di Petrelli e Giulia Salemi, è venuta fuori. Elisabetta è Pierpaolo hanno instaurato sin da subito un feeling speciale all’interno della casa più spiata d’Italia.

Ad un certo punto in molti hanno creduto che tra i due potesse nascere qualcosa, l’ex velino di “Striscia la notizia” avrebbe voluto, ma la Gregoraci non è mai andata oltre. Alfonso Signorini le ha spesso fatto domande durante le varie dirette, lei ha sempre dribblato alla grande sull’argomento, mentre Pretelli dal canto suo, non ha mai nascosto un sentimento. Ad un certo punto si è addirittura parlato di un contratto tra Elisabetta e Briatore.

Si tratterebbe di un contratto post divorzio, secondo il quale per i 3 anni successivi alla separazione nessuno dei due ex coniugi deve mostrarsi in pubblico in compagnia di un partner al quale sono legati da un sentimento d’amore. Al di là delle congetture però, all’interno della casa la coppia Pierpaolo-Elisabetta continua a far discutere. In particolar modo, l’arrivo di Giulia Salemi ha scosso un po’ gli animi.

Tra la Gregoraci e la Salemi non scorre buon sangue, a causa di diversi screzi nati durante una vacanza in Sardegna. E proprio la Salemi si è avvicinata a Pretelli. Ciò ha suscitato la gelosia di Elisabetta e un nuovo scontro tra l’ex signora Briatore e l’ex velino, si è consumato. Un particolare meccanismo innescatosi in casa, ha portato i due gieffini a litigare ancora.

Tutto è partito quando Andrea Zelletta si è sfogato, confidando ai suoi compagni d’avventura di sentirsi un po’ escluso da loro. Petrelli si è sentito talmente toccato che si è allontanato dal gruppo. Elisabetta ha notato la cosa e lo ha seguito in sauna, dove i due hanno avuto uno scontro e dove ancora una volta è uscita fuori tutta la gelosia della Gregoraci nei confronti di Pierpaolo.

Mentre il discorso aveva come protagonista Zelletta e la sua esternazione, improvvisamente Elisabetta lo ha portato sulla Salemi. “Se balli con lei, ballaci però non ballarci appiccicato per ore. Mi eviti, devo venire sempre io, tu sei concentrato sempre su altre. Parli sempre di lei, la tiri fuori ogni volta, io non c’ho voglia di parlare di lei“, ha dichiarato la Gregoraci visibilmente gelosa.