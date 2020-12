GF Vip, scintille tra Gregoraci e Salemi. La stoccata in diretta: "Ci provava con Briatore"

Alfonso Signorini, nella diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera lunedì 30 novembre, ha ripreso lo spinoso argomento dell’incontro tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci, quando quest’ultima era ancora legata a Flavio Briatore. Secondo Elisabetta in quell’occasione la Salemi si è dimostrata molto fredda e discostante con lei, al contrario sembrava molto socievole e ben disposta nei confronti del suo ex marito.

Durante la puntata, Signorini ha mandato in onda alcune clip in cui si vedevano le due gieffini sfogarsi con gli altri vipponi nella Casa. La Salemi, con fare molto rabbioso, ha ribadito il fatto che la Gregoraci durante quell’incontro l’ha snobbata: “Pensi che io abbia fatto la gatta morta con lui? Eri tu che non mi filavi ed eri snob”, mentre Elisabetta ha fatto intendere che l’influencer abbia chiesto a Briatore di pagarle la vacanza, la Salemi non ci sta e chiarisce: “Io, Giulia Salemi, non mi sono mai fatta pagare la vacanza da nessuno. Ho lasciato tanti di quei soldi ai tavoli”.

La Gregoraci ribadisce ancora una volta che Giulia ha avuto attenzioni maggiori verso il suo ex marito, non sembra aver digerito i messaggi in amicizia che la Salemi avrebbe inviato a Briatore e il fatto che, una volta finita la vacanza, abbia ringraziato l’imprenditore e non abbia fatto la stessa cosa anche con lei: “Io saluto e sono gentile con tutti, se tu hai delle attenzioni nei confronti del mio ex marito non puoi negarlo. Accetto il tuo pensiero, ma non lo condivido. È vero che sei stata più gentile con lui che con me? È vero che hai mandato messaggi in amicizia? Non vorrei coinvolgere Flavio anche in questa cosa” ma ormai Flavio viene coinvolto eccome, e a farlo ci pensa la contessa De Blanck direttamente dallo studio del programma, lasciando senza fiato anche Signorini.

GF Vip, Patrizia De Blanck sgancia la bomba sulla Salemi

La nobildonna non esita a prendere la parola e a salutare calorosamente la Gregoraci, poi sgancia la bomba atomica che nessuno si aspettava: “Flavio mi ha detto che lei ci provava ma lui non se la filava”. Alfonso Signorini, forse per la prima volta nella storia della sua conduzione, ha sentito il contraccolpo di questa deflagrazione. La Gregoraci, che aveva appena detto di non voler coinvolgere l’ex marito, ha avuto un attimo di scompenso capendo che il danno ormai era fatto.

Alla Salemi, sconcertata e senza parole, non è rimasto altro da fare che cercare di controbattere e chiarire la sua posizione, anche se le sue parole sembravano essere un’arma spuntata contro il lanciafiamme della De Blanck: “Patrizia non è vero, io sono a posto con la mia coscienza” ha concluso Giulia.