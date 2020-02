Elisa De Panicis parla del Coronavirus e scatena una bufera sui social

Elisa De Panicis è stata una delle concorrenti dell’edizione ancora in corso del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. In realtà la sua esperienza non è stata indimenticabile, poiché viene eliminata dopo poche settimane dall’inizio del reality show.

Il suo nome viene legato soprattutto alla squalifica di Salvo Veneziano. Il pizzaiolo durante una chiacchierata con Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, ha descritto l’outfit di Elisa De Panicis con delle affermazioni molto dure. Proprio per questo motivo Alfonso Signorini è stato costretto a squalificarlo dalla casa con effetto immediato.

Elisa De Panicis criticata per una frase sul Coronavirus

Il caso del Coronavirus sta facendo discutere tutti, anche gli influencer sui social. Per esempio, in questi giorni sia Giulia De Lellis che Taylor Mega, due ragazze molto seguite su Instagram, si son mostrate sulle loro storie di Instagram con indosso una mascherina per combattere il virus.

Elisa De Panicis, invece, sta facendo discutere per un motivo totalmente diverso. L’ex gieffina ha pubblicato in queste ore alcuni video su Instagram, poi immediatamente cancellati dopo le numerose critiche ricevute. In questa circostanza dichiara che per una volta il sud ha vinto contro il nord.

Sono queste le parole che si possono ascoltare nel video: “Per una volta il sud ha vinto contro il nord. Perché quelli del nord non possono scendere. Tutti i milanesi, i lombardi e i veneti hanno bisogno di andare al sud e non possono farlo. Questa per me è la cosa più bella del Coronavirus. […] Per una volta ragazzi noi ce l’abbiamo fatta”.

Tanti utenti hanno criticato le affermazioni di Elisa De Panicis, ma a queste critiche, come riporta “Gossip e Tv“, si aggiunge anche l’opinionista di “Pomeriggio Cinque” Karina Cascella, che accusa l’influencer di essere una persona ignorante.