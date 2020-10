Dopo Fabrizio Corona, anche il figlio Carlos è positivo al Covid

Come recentemente annunciato, Fabrizio Corona è positivo al Coronavirus e ora sembra che anche il figlio Carlos Maria sia stato contagiato. Ad annunciarlo è stato lo stesso Corona durante una diretta Instagram, nella quale non si è limitato solo a dare la notizia, ma ha anche mostrato pubblicamente i referti medici; il suo e quello del figlio diciottenne avuto da Nina Moric, che in questi giorni è nell’occhio del ciclone proprio perché conteso tra il padre e la madre, entrambi convinti che sia l’ex coniuge a rovinare il ragazzo, già psicologicamente e psichicamente fragile.

Corona è parso quasi soddisfatto nel dare la notizia e il perché è stato subito comprensibile a chi in questi giorni ha seguito le accuse e i minacciosi botta e risposta tra lui e l’ex moglie. Quest’ultima aveva accusato il marito di aver soltanto finto di avere il Coronavirus per ottenere maggiore attenzione mediatica in un frangente per lui decisamente difficile, visto che da poco l’ex paparazzo dei vip ha saputo di dover finire di scontare la pena in carcere.

“Sintomi del Covid finiti, mente lucida e serena”, ha fatto sapere Fabrizio ai suoi followers su Instagram, mostrandosi loro a petto nudo, con i tatuaggi che gli coprono l’addome ben in vista. Ha poi dichiarato che anche Carlos sta un po’ meglio, ma purtroppo è risultato positivo.

Bevendo tranquillamente una tazza di caffè, Corona si è mostrato molto ottimista verso il futuro, ben più di quanto non lo fosse qualche sera fa, quando è stato ospite dalla d’Urso in collegamento da casa e ha urlato tutto il tempo. “Io ho la forza” ha affermato con convinzione, “e ce l’ho più di chiunque altro”. Che si tratti duna frecciatina a Nina Moric? Può essere, ma non è l’unico dubbio che ha avuto chi ha assistito all’ennesimo teatrino social dell’uomo.

La domanda che si fanno un po’ tutti, infatti, è se sia stato proprio lui a contagiare Carlos. Sapendo della sua positività, Corona avrebbe dovuto quanto meno allontanare da casa il figlio, mentre invece per sua stessa ammissione è rimasto con lui (i due hanno anche registrato alcune stories Instagram insieme). Sarà questa la prossima accusa che Nina Moric muoverà all’ex marito?