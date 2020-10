Fabrizio Corona positivo al Covid-19: “Io non muoio, non sono mai morto”

Continua ad aumentare la lista dei personaggi dello spettacolo che hanno contratto il Covid-19 e tra questi spunta anche il nome di Fabrizio Corona. La notizia è stata divulgata da lui stesso circa un ora fa attraverso la pubblicazione di alcune Instagram Stories. L’ex re dei paparazzi ha infatti informato i suoi followers di aver fatto il tampone e di essere risultato positivo al Corona Virus.

Corona ha rivelato di aver avuto per tre giorni la febbre a 39 e mal di gola ma che adesso si sente meglio. Ha deciso di informare tutti tramite le sue Instagram Stories per rendere nota la sua positività a coloro che gli sono stati vicino in questo periodo. Dovrà fare 10 giorni di quarantena nella sua abitazione in attesa di effettuare un altro tampone nella speranza che questo sia negativo.

Insomma un periodo decisamente difficile per Fabrizio Corona, già amareggiato per la decisione presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha deciso di fargli scontare altri 9 mesi di carcere, nonostante lui abbia già fatto 9 mesi di affidamento terapeutico. Un periodo che a quanto pare non è servito a niente dal momento in cui è stato revocato con effetto retroattivo. Nonostante il periodo turbolento che sta attraversando ha dichiarato di essere pieno di rabbia ma di essere forte e certo di risollevarsi ancora una volta.

“Io non muoio, non sono mai morto, anche di fronte a cose peggiori. Sono molto inc…to. Mi risolleverò, molto presto” – sono state le parole dell’ex marito di Nina Moric.

A proposito della sentenza inaspettata Fabrizio Corona ha fatto sapere che è una vita che subisce ingiustizie e questa è l’ennesima. Anche il suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, ha usato delle parole decisamente dure per commentare quello che a suo parere è una grande ingiustizia.

Inoltre in questo periodo c’è stato un altro problema al quale Fabrizio Corona ha dovuto far fronte ovvero la denuncia arrivata da parte della sua ex moglie. Nina Moric ha infatti pubblicato sui social degli audio decisamente forti attraverso i quali si sente chiaramente la voce di Corona mentre pronuncia delle frasi contro di lei. Nel frattempo Carlos ha lasciato l’abitazione di Fabrizio ed è tornato a vivere dalla madre.