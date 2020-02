Diletta Leotta, interviene la madre sui social: "È una delusione"

Ancora polemiche intorno a Diletta Leotta, dopo il monologo sulla bellezza proposto durante la prima serata della 70°edizione del Festival di Sanremo, andata in onda lo scorso martedì 4 febbraio. La nota giornalista sportiva è stata infatti presa di mira sui social a causa del suo discorso sulla bellezza che, a quanto pare, non ha convinto il pubblico a casa.

Dopo il suo discorso, infatti, il pubblico si è letteralmente diviso in due. Da una parte c’è chi ha apprezzato e sostenuto ciò che ha detto la Leotta, dall’altra parte invece chi ha trovato il suo monologo poco veritiero, accusandola di essere ricorsa alla chirurgia e che quindi la bellezza che ha adesso non le è di certo capitata.

A prendere le sue difese ci ha pensato la mamma, Ofelia Casto, che sul suo profilo Instagram ha scritto un lungo post in favore della figlia. La donna ha rivelato di provare una grande delusione nei confronti delle donne, che sempre più spesso si dimostrano le peggiori odiatrici.

“Come al solito”, scrive la signora Ofelia su Instagram “siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici, le peggiori nemiche di noi stesse, ci facciamo prendere non so da cosa. Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, per spronarle a studiare a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni” e ancora “Non siamo capaci di unirci per rafforzare il nostro diritto ad essere donne tutte insieme diversamente belle”.

La madre di Diletta Leotta ha quindi dimostrato tutto il suo disappunto per le critiche mosse nei confronti della figlia dopo la sua presenza sul palco dell’Ariston. Ha poi invitato le donne a combattere e ad unirsi tutte insieme per essere più forti all’interno della società, anziche puntare il dito con cattiveria nei confronti delle altre donne.