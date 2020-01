Diana Del Bufalo, la rinascita dopo la fine con Paolo Ruffini: "E’ colpa sua, non volevo un poliamore"

Tutto è iniziato con la pubblicazione di una foto sul profilo Instagram di Diana Del Bufalo. Nell’immagine l’ex allieva di Amici appariva affranta e triste, occhi rossi come dopo un lungo pianto e parole che mettevano in evidenza quanto per lei quello fosse un periodo davvero difficile.

Sulla rivista “Oggi“, l’istrionica artista torna a parlare della fine della sua storia con l’attuale presentatore di “La Pupa e il Secchione e viceversa”, Paolo Ruffini. La loro storia è stata tormentata, ricca di alti e bassi, fino ad arrivare all’epilogo finale che ha sancito il definito addio tra loro.

Diana Del Bufalo, sulle pagine di “Oggi“, vuole mettere in chiaro alcuni punti fondamentali, sfatando un mito che sovente si presenta quando finisce un amore: “Si sbaglia sempre in due“, su questo punto la Del Bufalo vuole precisare: “A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia“.

La rinascita di Diana Del Bufalo

La palla quindi la passa a Paolo Ruffini affermando a chiare lettere che il fautore di questo finale sia stato lui. Non solo, si spinge oltre rivelando anche il vero motivo per cui questa loro relazione sia finita a rotoli, senza abbandonare quella vena di sottile sarcasmo che l’ha sempre contraddistinta: “Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore”. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”. Diana Del Bufalo fa riferimento alle rivelazioni di Vanya Stone circa una sua liaison con Ruffini, documentata tramite selfie.

Il dolore della ragazza è stato grande, profondo e, come lei stessa rivela, si è chiusa in camera per 4 giorni con le tende chiuse. Sua mamma le portava da mangiare: “Io non volevo inghiottire manco una briciola”. Ad un tratto esce la sua verve e così arriva la parmigiana di melanzane della zia che le hanno ridato la voglia di vivere: “L’ho divorata e ho capito che stavo guarendo… Mi sono vestita, mi sono truccata e so’ uscita. Mi sono detta: “So’ bella, ora mi diverto e vaff…”.

Ultimamente è stata accostata all’attore Cristiano Caccamo, ma garantisce che con lui esiste solo una bella amicizia: “È il mio migliore amico, e preciso che non è gay, anzi… Ci vogliamo bene, ma non ci siamo mai scambiati neppure un bacio”.