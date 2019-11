Siamo abituati a vedere Diana De Bufalo sempre allegra e sorridente, ma questa volta ha deciso di farci conoscere anche un altro lato della sua personalità. Con un lungo post su Instagram ha rivelato di attraversare un periodo di forte crisi, non facile per lei.

Diana ha iniziato la sua carriera grazie al programma “Amici di Maria De Filippi” nell’edizione del 2010, partecipando nella categoria canto. Ben presto la ragazza si mise in luce grazie alle sue spiccate doti, non solo canore, ma anche recitative ed espressive. In molti ricorderanno i siparietti comici con Rudy Zerbi, del quale la Del Bufalo si era invaghita e non nascondeva assolutamente questa sua “sbandata”, ma ogni momento era buono per occhi dolci ed espressione sognante.

Nel 2015 la 29enne intraprese l’avventura a “Colorado” che le fece conoscere Paolo Ruffini e con il quale fu subito sintonia. Iniziarono una storia d’amore che attraversò diversi momenti di crisi, ma tutt’oggi sembra che le cose tra loro vadano per il meglio. In queste ore, però, è comparso un post sul suo profilo Instagram che ha fatto preoccupare i suoi followers che hanno superato il milione e 300 mila.

Diana Del Bufalo e il momento di fragilità che sta attraversando

“Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla”, inizia Diana postando una foto che la ritrae senza trucco e particolarmente affranta.

Poi si rivolge ai suoi fan e li esorta a chiedere aiuto nel caso stessero attraversando un momento difficile: “La psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo”, tiene a precisare la Del Bufalo. Conclude poi rivelando la sua fragilità: “Non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”.

Numerosi i commenti di affetto da parte dei suoi fan e anche di personaggi famosi. Nomi come Chiara Ferragni e Alessandra Mastronardi, che hanno lasciato un cuore, fino ad arrivare all’attore Gianmarco Saurino che cerca di risollevare l’umore: “Il mondo è una m***a, ma per quanto ne sappiamo è l’unico dove ci sono i tortini al cioccolato. Megabaci”.