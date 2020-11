"Detto Fatto", ballerina del sexy tutorial disperata: "La violenza contro di me mi sta distruggendo"

In attesa di capire se “Detto Fatto” tornerà effettivamente in onda oppure no e, se sì, in quale data, tutti i protagonisti di questa vicenda hanno fatto mea culpa. Gli autori che lavorano dietro le quinte ne stanno rispondendo ai vertici Rai, mentre a metterci la faccia, scusandosi pubblicamente per l’estrema leggerezza del tutorial su come fare la spesa in maniera sexy, è stata ovviamente la presentatrice, Bianca Guaccero.

Travolta dalle polemiche, la Guaccero non ha cercato più di tanto di giustificarsi, ma ha ammesso il suo errore e chiesto scusa. Ma non è l’unica donna ad essere stata letteralmente travolta dallo scandalo e conseguentemente dall’inevitabile, ingiusto linciaggio mediatico che avviene come sempre sui social, in primis Facebook e Instagram.

Il tutorial sexy di “Detto Fatto”: gli insulti e le minacce alla ballerina Emily Angelillo

L’altra “donna dello scandalo” si chiama Emily Angelillo ed è la ballerina che ha interpretato il tutorial sexy che ha generato il terremoto Rai. La Angelillo non è una danzatrice improvvisata: è una professionista della pole dance che da anni si esibisce su palcoscenici prestigioni e in passato ha anche insegnato danza. Anche lei, purtroppo, ha subito il contraccolpo della vicenda ed è stata presa di mira sui social.

Per lei non solo critiche più o meno accettabili, ma anche accuse pesantissime e soprattutto insulti del tutto inaccettabili, soprattutto perché si condanna tanto un tutorial che svilirebbe la figura femminile ma con questo atteggiamento nei confronti di una professionista si fa la stessa identica cosa. Emily stessa si è espressa sulla questione e le sue parole fortissime sono un termometro di come spesso e volentieri i social vengano usati molto male, per mettere alla gogna questo o quel personaggio. quasi “lapidandolo” in maniera simbolica, con le parole anziché con le pietre.

“Ho sempre combattuto contro i cliché e gli stereotipi che riguardano il mio lavoro. Essere accusata di trasmettere messaggi sessisti mi ferisce perché non appartiene alla mia sensibilità” ha scritto sul suo profilo Facebook Emily, che adesso ha anche paura. “La violenza che si è scatenata contro di me sui social mi sta distruggendo emotivamente e psicologicamente, dato che ho ricevuto e continuo a ricevere una moltitudine di calunnie e insulti indicibili che mi mettono paura” ha spiegato, stravolta.