"Detto Fatto" rischia la cancellazione dopo il sexy tutorial sulla spesa dedicato alle donne

Nelle ultime ore si sta scatenando una vera e propria bufera sulla trasmissione “Detto Fatto“, condotta da Bianca Guaccero su Rai 2. Le critiche si sono sollevate quando la pole dancer Emily Angelillo, in un tutorial, ha mostrato al pubblico come muoversi in maniera sensuale tra gli scaffali di un supermercato, mostrando addirittura anche come accovacciarsi se cade di mano qualche prodotto.

Questo tutorial però ha scatenato l’ira del popolo del web, facendo entrare in ballo anche il mondo della politica italiana. Tra le prime a commentare è stata la deputata Laura Boldrini: “Su Rai2 va in onda il peggiore sessismo. Il servizio pubblico trasmette il tutorial per le donne su come fare la spesa in modo sexy. Il canone pagato dai cittadini e dalle cittadine può mai servire a questo tipo di programmazione?”.

“Detto Fatto” rischia la cancellazione dai palinsesti

Le polemiche su questo tutorial hanno già causato la cancellazione del programma dai palinsesti nella giornata di mercoledi 25 novembre, nonostante la pagina social della trasmissione abbia anticipato alcuni argomenti che dovevano andare in onda nella diretta.

In queste ore la Vigilanza Rai ha scritto all’amministratore delegato di Viale Mazzini, mentre il direttore di Rai 2 Ludovico De Meo chiede immediatamente scusa per il servizio mandato in onda da “Detto Fatto”: “Il programma ieri è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori. Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro”.

Dopo queste parole si apre quindi lo scenario di una possibile chiusura definitiva del programma “Detto Fatto”, che comunque ha sempre regalato dei buoni ascolti a Rai 2. Tuttavia la vicenda sembra essere troppo grave per metterci semplicemente una pietra sopra.