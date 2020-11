"Detto Fatto", donne umiliate dalla tv pubblica: il sexy tutorial di Rai 2 scatena l’ira del pubblico

“Detto Fatto”, il programma condotto su Rai 2 da Bianca Guaccero, è finito nella bufera per un servizio oggettivamente degradante nei confronti della figura femminile, che ha scatenato reazioni furibonde, infinite polemiche e addirittura la richiesta di dimissioni per l’amministratore delegato di Viale Mazzini, Fabrizio Salini, da parte del Partito Democratico. Ma si è fatta sentire anche Forza Italia, come dimostrano le parole incredule e indignate di Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e capogruppo in commissione di vigilanza Rai.

Ma cos’è andato in onda di così grave da generale questo terremoto sociale (oltre che social) e politico? Nell’occhio della bufera c’è un tutorial eseguito dalla ballerina e pole-dancer Emily Angelillo, il quale si proponeva di insegnare alle donne a fare la spesa in maniera sexy. Ed ecco dunque che la Angelillo, con movenze sensuali e ammiccanti, mostrava alle telespettatrici come comportarsi tra le corsie del supermercato per attrarre gli sguardi maschili.

Rai 2 insegna alle donne come fare la spesa in maniera sexy: è bufera

Come sedurre ancheggiando sui tacchi tra un reparto e l’altro, come prendere i prodotti posti sugli scaffali in alto mettendo pienamente in risalto le curve, in primis quelle del fondoschiena, nonché come chinarsi a raccogliere un prodotto caduto a terra mostrando un po’ le gambe e assumendo una posa lasciva. E tutto questo, come hanno notato in molti sui social, è andato in onda a ridosso della Giornata contro la Violenza sulle Donne.

Il servizio di “Detto Fatto” è stato accusato di sessismo, dal momento che propone una visione della donna che nel 2020 dovrebbe essere sorpassata: quella di una creatura pensata per essere sexy e ammiccante in qualsiasi occasione, sempre pronta per sedurre e farsi conquistare. Sui social, quelle andate in onda su Rai 2 sono state definite immagini degradanti e umilianti per tutte le donne e, anche se c’è stato chi ci ha riso su, prevalgono nettamente le reazioni indignate.

Per esempio quella del sottosegretario all’Editoria Andrea Martella che ha dichiarato: “Un tutorial serve alla Rai”, o della conduttrice e giornalista Rai Myrta Merlino (“L’Aria Che Tira”), che ha tuonato su Twitter: “L’immagine di una donna stereotipata, offensiva e anacronistica. Qualcosa che mi fa indignare oltre ogni limite. Sono senza parole”. E di certo la sua reazione è stata quella della maggior parte delle donne a casa.