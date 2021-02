Cristiano Malgioglio vuole entrare nella casa del GF Vip per supportare Dayane Mello

Il paroliere Cristiano Malgioglio, che entrato per circa una settimana all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”, non ha mai nascosto di avere molta stima in Dayane Mello: “Trovo che la concorrente del Grande Fratello, Dayane Mello, sia di una bellezza incredibile. Ha una faccia da cinema. Adoro”.

E infatti anche da concorrente Malgioglio ha immediatamente legato con Dayane Mello, cercando di dargli consigli su come proseguire al meglio la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia. Per di più il cantante è stato uno dei primi sostenitori dell’amicizia della brasiliana insieme ad Adua Del Vesco.

Una volta saputo della scomparsa di Lucas, il fratello di Dayane Mello, avvenuto a causa di un incidente stradale, Cristiano Malgioglio si è mostrato immediatamente solidale nei confronti della ragazza. Nell’intervista a “RTL102.5 News” fatta nella giornata di ieri Cristiano rivela di voler entrare negli studi di Cinecittà, ovviamente con le dovute precauzioni, per cercare di consolarla.

Ecco le parole di Cristiano Malgioglio riportate dal sito “Affari italiani“: “Mi sarebbe piaciuto stare nella casa in questo momento. […] Chiederò al GF vip di entrare nella casa, ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Potrei incontrare Dayane perché in questo momento lei ha molto bisogno di me”. In seguito aggiunge: “Aveva solo 27 anni quel ragazzo. Una notizia davvero terribile. […] Chiederò ad Alfonso di poter stringere Dayane”.

Staremo a vedere se Alfonso Signorini accetterà o meno la richiesta fatta da Malgioglio in questa intervista radiofonica. A oggi la situazione nella casa è molto agitata e molti concorrenti starebbero pensando di abbandonare il “Grande Fratello Vip” con lo scopo di far vincere Dayane.