Coronavirus, Piero Chiambretti ricorda i giorni del ricovero

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Sicuramente uno dei momenti più difficili nella vita di Piero Chiambretti; deve essere stato molto complicato per la sua famiglia. Inoltre la perdita della madre, con la quale aveva un rapporto speciale, non si può dimenticare. La speranza è di tornare al più presto alla normalità, con la messa in onda del suo programma che regala tanta ironia, di cui in questo momento abbiamo davvero bisogno.