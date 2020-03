Coronavirus, Ida e Riccardo raccontano questi giorni difficili

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne Trono over, continuano a far notizia, nonostante la loro uscita dal programma per vivere il loro amore lontano dagli studi televisivi. In una recente intervista al settimanale dedicato interamente ad dating show di Canale 5 si sono lasciati andare a delle nuove confidenze inedite.

I fan della coppia e i telespettatori del celebre dating show condotto da Maria De Filippi conoscono bene gli alti e bassi che hanno contraddistinto la relazione della hair stylist bresciana e del tarantino, che recentemente hanno regalato nuovi colpi di scena, lasciando trapelare i nuovi problemi di coppia. Ida e Riccardo su Instagram sono sempre molto attivi e aggiornano quotidianamente i fan su come va la loro relazione.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri ultime notizie: la vita al tempo del Coronavirus

Intervistati dal settimanale Uomini e Donne magazine i due protagonisti di Uomini e Donne hanno raccontato come stanno vivendo questo momento delicato per l’emergenza Coronavirus, chiusi nella loro casa di Brescia. Riccardo Guarnieri ha da tempo deciso di lasciare la sua amata Puglia per trasferirsi a Brescia, città dove vive Ida Platano ed il figlio di questa, Samuel.

Una decisione non facile quella del tarantino, che ha dovuto lasciare il lavoro che aveva nella sua città, quindi mettersi nuovamente in gioco e cercare una nuova occupazione a Brescia. Nel corso dell’ultima intervista di Ida e Riccardo rilasciata al settimanale Uomini e Donne magazine, i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno voluto condividere con i lettori la loro quotidianità e la loro vita ai tempi del Coronavirus, in tal senso le parole della Platano: “Sono giorni molto, molto particolari Difficili. Sto cercando di adottare tutte le regole che sono state giustamente date, sono molto prudente in ogni cosa che faccio” .

Ida prosegue dicendo di considerarsi una donna coraggiosa, ma anche lei tende ad abbattersi, perché sono tanti i pensieri che si accavallano nella testa e l’unica speranza è quella di riuscire a superare questa emergenza sanitaria tutti insieme, uscendo da questo incubo più forti di prima, riprendendo la nostra quotidianità, uscendo da tutto ciò vincenti.

“Vivere in questo modo, in stasi, è molto difficile per ognuno di noi e questo incide sull’umore di tutti, compreso il mio, che è altalenante” – ammette la Platano. Riccardo ha deciso di trasferirsi a Brescia per non lasciare sola la sua compagna in questo momento così delicato. A tal proposito Riccardo ha precisato: “Siamo insieme a casa sua da ormai dieci giorni, da ancor prima che entrassero in vigore questi divieti“.

Guarnieri ha rinunciato ad un rientro in Puglia per motivi di lavoro, per rimanere al fianco di Ida e di Samuel fino alla fine di questa quarantena. “C’è tanta ansia per tutto, per noi e anche per i miei familiari” – ammette il cavaliere, per poi aggiungere – “Il rischio del contagio lo corriamo ogni giorno, anche solo per uscire a fare la spesa. Ovviamente ci alterniamo a farla per non lasciare il piccolo da solo a casa, così evitiamo di farlo uscire. Spero che passi tutto quanto prima“. In questi giorni Uomini e Donne è stato sospeso, dunque chi volesse può rivedere le esterne o i video di Ida e Riccardo su Witty tv.

La città di Brescia e la sua provincia, insieme a Bergamo, stanno pagando un prezzo altissimo nella lotta al coronavirus. In quell’area purtroppo si registrano ancora nuovi decessi anche tra la popolazione meno anziana. Gli ospedali sono ormai allo stremo, infatti, non ci sono più posti letto. Notizia delle ultime ore è quella che in soccorso delle aree più colpite del nostro Paese stanno arrivando nuovi aiuti e personale medico inviato dalla Russia.