Coronavirus: Ferragnez, la decisione di sospendere le dirette su Instagram

Con l’emergenza del Coronavirus si è assistito a un netto cambio della quotidianità di tutta la popolazione, italiana e mondiale. Con l’iniziativa governativa della quarantena, e delle numerose restrizioni imposte, e delle tante vittime che non accennano a diminuire, tante sono le persone che stanno vivendo momenti di sconforto e di paura.

Allo stesso momento in tutta la popolazione si sono risvegliati una serie di sentimenti reconditi, fatti di solidarietà e di amore verso il prossimo; tanti sono stati infatti gli artisti che, a loro modo, hanno contribuito alla causa, pur restando in casa in segno di buon esempio. Tra i tanti infatti si ricorda certamente la grande raccolta fondi effettuata da Chiara Ferragni e da suo marito Fedez.

I Ferragnez, allo scopo di concedersi ai loro tanti followers che li seguono su Instagram, organizzano tutti i giorni alle ore 18 delle dirette live, dove si esibiscono in canzoni e tante altre attività, molto spesso in duetto con altri personaggi famosi del calibro di Emma, e persino di Andrea Bocelli, anch’egli presente sul proprio balcone di casa sua, a dare il suo contributo canoro.

Le dirette in questione che vengono effettuate dai Ferragnez sono sempre molto apprezzate e soprattutto riescono a creare una grande risonanza in rete, raggiungendo ogni sera centinaia di migliaia di visualizzazioni. Nonostante tutto però, c’è chi vede anche l’altra faccia della medaglia, ovvero le persone che soffrono per la perdita dei propri cari, ed è giusto quindi riservare rispetto.

In merito alla vicenda si è espresso infatti Beppe Fiorello, che ha invitato a riservare rispetto per coloro i quali hanno sofferto e stanno soffrendo tramite il silenzio, nei confronti di tutte le vittime del virus; l’appello non è rimasto senza ascolto, infatti i Ferragnez hanno deciso di aderire all’iniziativa di Fiorello, sospendendo momentaneamente le dirette live su Instagram ed hanno di recente pubblicato un post che recita: “Buongiorno a tutti, nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa“. Iniziativa alla quale sicuramente aderiranno presto in tanti.