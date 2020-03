Emma Marrone e Fedez: live dal balcone, 100mila persone connesse

Con l’emergenza Coronavirus, tante sono state le restrizioni, riguardanti soprattutto la libertà individuale di uscire e di vivere la propria quotidianità. Ogni strato sociale ha dovuto infatti fare i conti con il virus, decidendo di restare chiuso in casa, allo scopo di rallentare il contagio e vincere finalmente la battaglia che sta attanagliando l’Italia e il mondo intero.

Anche personaggi famosi dello sport, della musica e dello spettacolo hanno aderito alle varie iniziative per esortare a restare a casa, intrattenendo come possono il loro affezionato pubblico, con mini sketch da casa, piccoli concerti dal balcone, il tutto ripreso in streaming, così da intrattenere e distrarre quante più persone possibile, che in questo momento come non mai, hanno bisogno di sostegno morale e distrazioni.

Ed è stato infatti proprio il caso del noto rapper Fedez, marito della Ferragni, che oltre a rendersi protagonista di una campagna di donazioni davvero senza pari, con fondi raccolto per oltre 3 milioni di euro, il cantante ogni sera alle ore 18, ha deciso di fare un piccolo live con i suoi followers, cantando le sue canzoni e intrattenendo il suo amato pubblico.

Ad affiancarlo questa volta è stata anche la cantante Emma Marrone, esibendosi in un divertente quanto accorato mini concerto, in diretta dal suo balcone, in collegamento con Fedez e con i tanti followers. Lo spettacolo messo su in pochissimi minuti è stato un vero successo; la cantante infatti ha montato tutto l’occorrente sul suo balcone ed ha iniziato a cantare tutti i suoi cavalli di battaglia, come “Amami” e “Luci Blu” ed infine “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno, senza far mancare una nota di pure patriottismo, esibendosi nell’inno di Mameli.

Un vero successo per i due cantanti che sono riusciti nell’intento di intrattenere ben oltre i 100mila followers; sono gesti che di certo non restano inosservati, personaggi del loro calibro mettono a disposizione il loro talento per una causa comune, nel tentativo di uscire in fretta dall’emergenza virus.