Clizia e Paolo rifiutano la proposta di Maria De Filippi, ma Clizia lancia una controproposta

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, si sono conosciuti e innamorati nella casa del “Grande Fratello Vip“. Difatti, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro e l’ex moglie di Francesco Sarcina, leader delle “Vibrazioni”, hanno partecipato come concorrenti alla quarta edizione vip del reality più longevo della televisione italiana.

Dopo la convivenza forzata e felice, Clizia e Poalo si sono separati a causa della squalifica della Incorvaia dal reality e da lì è seguita la pandemia e dunque i due piccioncini non si sono visti per ben tre mesi. Adesso però che le misure restrittive si sono allentate, Paolo è in Sicilia, a casa di Clizia e così i due, per la prima volta, si sono potuti vivere senza le telecamere.

Voci di corridoio, li vedrebbero far parte del cast della prossima edizione di “Temptation Island” – che a causa del Coronavirus andrà in onda in una sola versione, fondendo quella vip e quella nip – ma Clizia, ospite del programma in radio “Turchesando” di Turchese Baracchi, ha risposto alle voci – come aveva già fatto recentemente – sulla possibile partecipazione sua e di Paolo a “Temptation Island” smentendole e rilanciando, a sorpresa, facendo una controproposta a Maria De Filippi.

Clizia ha ammesso di aver detto no alla proposta della De Filippi di partecipare a “Temptation Island”, asserendo che quel programma non fa per loro e aggiungendo poi: “Se la De Filippi ci vuole proporre altro, noi l’amiamo e potremmo fare altre cose carine insieme. Ma non quello. Magari un programma sull’amore, tipo “Colpo di Fulmine“.

Insomma, la Incorvaia non si è certo persa d’animo e dopo aver detto no a Queen Mary, lei e Paolo accetterebbero volentieri una proposta diversa da una dalle conduttrici più amate. Che la De Filippi li ascolterà e gli affiderà il programma sull’amore di cui parla Clizia? Al momento si tratta solo di una proposta, ma chissà in futuro potrebbe diventare anche altro.