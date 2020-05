Temptation Island Vip, Clizia Incorvaia smentisce una sua partecipazione con Paolo Ciavarro: "È follia pura"

La coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha fatto sognare i telespettatori del “Grande Fratello Vip”. I due sono partiti praticamente in sordina, e spesso sono stati anche criticati sul web, con l’ex fidanzata di Francesco Sarcina che è stata accusata di aver voltato pagina nel giro di pochi mesi con estrema facilità.

Con il passare delle settimane sia Clizia Incorvaia che Paolo Ciavarro sono riusciti a conquistarsi l’amore del pubblico, e questo può essere dimostrato dai numerosi messaggi che vengono scritti sui social network. Infatti molto spesso, durante le loro interviste a “Live – Non è la D’Urso”, arrivano anche nei primi posti dei trend topic di Twitter.

Clizia Incorvaia dice di “no” a Maria De Filippi

Ora in molti sperano nella loro partecipazione a “Temptation Island Vip”, reality show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, così Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia possono testare davvero l’intensità del loro amore. Tuttavia la siciliana, intervistata sul sito “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, ha smentito immediatamente questa indiscrezione.

Clizia infatti dichiara l’impossibilità di partecipare in una trasmissione del genere: “No, è follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste indiscrezioni, ma non parteciperemo alla trasmissione. Non lo contempliamo proprio nel nostro modo di vivere”.

Poi ritorna a parlare della sua storia d’amore con Paolo Ciavarro: “Mi ha colpito la sua anima che trovo affine alla mia. Non vivo il problema dell’età. Vedo lui come un mio coetaneo, sia intellettualmente sia esteticamente. Spero che sia sempre così. […] Sembra un uomo di altri tempi, ha atteggiamenti da vero principe e mi ha fatto sentire protetta come non mi aveva mai fatto sentire nessun uomo”.

Un sentimento condiviso anche da Paolo Ciavarro, poiché il figlio di Eleonora Giorgi, intervistato in collegamento via Skype da Barbara D’Urso, ha dichiarato di essere andato in Sicilia solamente per incontrare la sua fidanzata.