Pomeriggio Cinque, Paolo Ciavarro sbarca in Sicilia per incontrare Clizia Incorvaia

La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sta andando oltre le più rosee aspettative. I due si sono conosciuti grazie alla loro esperienza nella quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara.

Clizia Incorvaia è entrata nella Casa piena di delusione a causa della sua rottura con Francesco Sarcina, il frontman del gruppo “Le Vibrazioni“. Nonostante questo sconforto Paolo Ciavarro, grazie ai suoi comportamenti dolci e gentili, è riuscito a far innamorare nuovamente l’influencer.

Il gesto di Paolo Ciavarro

In più circostanze Clizia Incorvaia ha sempre voluto sottolineare che la sua conoscenza con Paolo Ciavarro sta proseguendo per il verso giusto, esprimendo tutto il desiderio di volerlo incontrare una volta finita l’emergenza Coronavirus.

Anche Ciavarro, in una recente intervista a “Novella 2000“, aveva mostrato già tutto il suo malumore per non avere la possibilità di incontrare Clizia: “Non resisto in genere, perché tra Gf Vip e lockdown sono più di 110 giorni che sono chiuso in una casa. E non resisto perché voglio vedere Clizia, appena posso corro da lei. Ho una voglia matta di viverla, di vivere Clizia, il rapporto con lei”.

Finalmente la coppia però sta realizzando il suo desiderio. Paolo Ciavarro infatti, intervistato via Skype da Barbara D’Urso nella trasmissione “Pomeriggio Cinque”, in onda su Canale 5, rivela di essere sbarcato nel luogo dove vive la sua fidanzata per passare un po’ di tempo insieme a lei.

Prima però il ragazzo, come impone la legge in Italia, deve rispettare un breve periodo di quarantena: “In questo momento mi trovo in Sicilia ma non sono con Clizia, devo fare alcuni giorni di quarantena prima di vederla. Non ce la faccio più, la rivedrò il 24 maggio, non vedo l’ora”.