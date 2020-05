Paolo Ciavarro, la disperazione per la lontananza da Clizia

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Quando si tornerà alla normalità, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia saranno senza alcun dubbio al centro dei riflettori anche per vedere come vivranno la loro relazione dopo l'uscita dalla casa di Cinecittà. Sarà fondamentale capire se si tratti di vero amore, ma per il momento ciò sembra corrispondere alla realtà.