Clizia Incorvaia parla di Paolo Ciavarro: "La distanza alimenta il desiderio"

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti durante la loro partecipazione nella quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, insieme a Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti. L’influencer è entrata negli studi di Cinecittà con il morale sotto i piedi, poiché si era da poco lasciata con il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina.

Il figlio di Eleonora Giorgi è però stato molto bravo a conquistare il cuore di Clizia Incorvaia, e giorno dopo giorno, anche la sua fiducia. Ad oggi i due giovani innamorati si stanno godendo la loro storia d’amore, anche se devono ancora vedersi fisicamente a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus, che li terrà lontani ancora per un po’ di tempo.

Le parole di Clizia Incorvaia

Intervistata dal settimanale “Novella 2000“, diretto dal giornalista Roberto Alessi, l’ex compagna di Francesco Sarcina ha voluto parlare della sua relazione con Paolo Ciavarro. Le cose ad oggi stanno andando a gonfie vele e propria questa lontananza forzata sembra aumentare il loro desiderio di vedersi.

In questa intervista la Incorvaia dichiara senza mezzi termini: “La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! Nella casa ci siamo trattenuti. Poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere. Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una voglia matta di fare l’amore”.

Questa distanza, dunque, starebbe addirittura alimentando il loro sentimento: “Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio, è tutto un crescere. Viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono”.

Al momento in Italia la situazione emergenziale da Covid-19 sta migliorando molto rispetto ai mesi scorsi e il numero degli infetti e dei decessi continua a diminuire di giorno in giorno. Quindi, se le cose vanno nel migliore dei modi anche nelle prossime settimane, il loro incontro potrebbe avvenire prima del previsto.