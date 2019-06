Ciao Darwin, Gabriele Marchetti si trova in condizioni precarie: "È condannato in un letto"

L’ultima edizione di Ciao Darwin, che come sempre ha eguagliato dei numerosi molti alti, è stata colpita anche da una brutta notizia. Gabriele Marchetti, uomo di 54 anni, è caduto rovinosamente durante le prove del genodrome, definito da molti come uno dei giochi più pericolosi della trasmissione.

Paolo Bonolis, deluso da questa notizia, ha aperto la puntata successiva con una precisazione in merito all’incidente del “Genodrome“, rivelando di essere umanamente dispiaciuto per le condizioni di Gabriele Marchetti, invitando però il pubblico ad affidarsi solamente alle notizie ufficiali per rispetto del concorrente.

In precedenza, Il Messaggero si mise in contatto con il cugino della vittima, Stefano Ambrosetti. Quest’ultimo ha dichiarato che le prime operazioni sono andate nel migliore dei modi, riportando lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace. Dopo alcuni mesi, purtroppo, le condizioni non sembrano migliorare.

Lo stato di salute di Gabriele Marchetti

Il sito del settimanale “Oggi” scrive che, al momento, l’uomo feritosi sul gioco dei rulli a “Ciao Darwin” si trova in condizione gravi: “Fonti rivelano che il 54enne romano, ricoverato con quattro vertebre rotte alla clinica Santa Lucia, è condannato in un letto, paralizzato dalle spalle in giù”.

Le condizioni non riescono proprio a migliorare, rivelando che ogni tipo di cura nei suoi confronti non sta portando a nessuna conclusione positiva: “Le sedute in palestra sulle macchine per la rieducazione motoria finora non hanno dato risultati apprezzabili e a più di due mesi dall’incidente avvenuto il 17 aprile, Gabriele riesce a muovere solo le dita del piede sinistro e a ruotare l’avambraccio destro”.

Intanto, pare che Paolo Bonolis, insieme alla moglie Sonia Bruganelli, si stanno tenendo in stretto contatto con Simone Marchetti, unico figlio di Gabriele, con l’obbiettivo di essere frequentemente aggiornato sul quadro clinico di Gabriele. L’inchiesta però, sulla presunta pericolosità dei giochi su “Ciao Darwin”, resta ancora aperta, in cui si sta cercando di accertare l’effettiva rischiosità dei macchinari.