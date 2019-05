Ciao Darwin 8, Paolo Bonolis parla dell’incidente di Gabriele: "Siamo stati vicini alla sua famiglia"

Negli ultimi giorni ha fatto scalpore la vicenda di Gabriele Marchetti, uno dei ragazzi che ha partecipato a Ciao Darwin 8, in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’uomo si è purtroppo infortunato gravemente durante la prova del “Genodrome“.

La notizia, dopo tanti rumors, è stata poi confermata dai social di “Ciao Darwin“, che rivelano di aver attivato immediatamente l’assicurazione per il suo infortunio e di essere sempre stati accanto alla famiglia. In seguito a un breve periodo di silenzio, anche il conduttore Paolo Bonolis ha voluto dire la sua su Gabriele.

Le parole di Paolo Bonolis

Prima dell’inizio della puntata, il conduttore apre la trasmissione parlando proprio di Gabriele: “Vi sarà capitato di seguire nei giorni scorsi, sui vari canali d’informazione, le notizie riguardanti all’incidente occorso ad uno dei concorrenti della nostra trasmissione. Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti per l’accaduto, e siamo vicini a lui e alla famiglia e lo siamo stati fin dal primo istante”.

Successivamente aggiunge di diffidare delle notizie che non provengono da fonti attendibili: “Abbiamo preso in essere tutte le misure necessarie, tutto quello che era necessario al suo immediato soccorso. Abbiamo costantemente monitorato lo sviluppo della vicenda. Quindi, invitiamo a chi fosse davvero interessato di seguire solamente e nient’altro che le notizie ufficiali. Per rispetto del concorrente, della famiglia e, sopratutto, per rispetto della verità”.

Secondo le ultime notizie, Gabriele Marchetti si starebbe riprendendo dopo l’incidente. Il sito de “Il Messaggero” pubblica che il 54 enne è stato spostato dal reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Umberto I di Roma a l’Istituto di ricovero della Fondazione Santa Lucia, dove comincerà a breve la sua terapia. Il programma però si trova nei guai, poiché la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di lesioni colpose.