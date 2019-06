Paolo Bonolis, la dolce dedica della moglie Sonia per il suo compleanno: "Un volto in un mondo di maschere"

Il 14 giugno del 1961 nasceva a Roma, Paolo Bonolis. Oggi il famoso e amato conduttore festeggia i suoi 58 anni, attorniato dalla sua numerosa famiglia composta dai suoi 5 figli e dalla moglie Sonia Bruganelli. La sua fortunata carriera è iniziata nel 1982 quando, insieme alla collega Manuela Blanchard, iniziò a condurre la striscia pomeridiana dedicata ai più piccoli “Bim Bum Bam“, fino al 1990.

La sua conduzione fresca e divertente, lo ha ben presto collocato in programmi come “Non è la Rai” e “Occhio allo specchio“, sulle reti Fininvest. Fino ad arrivare al 1994 quando decise di passare alla Rai alla conduzione, tra gli altri, de “I cervelloni” e “Beato tra le donne“. Il rientro a Mediaset avvenne nel 1996, quando iniziò a condurre programmi come “Tira e molla“, Ciao Darwin” e “Chi ha incastrato Peter Pan?“.

Dopo la co-conduzione con Luca Laurenti di “Striscia la Notizia”, arriva la consacrazione del suo successo grazie al ritorno in Rai con il programma “Affari Tuoi” che ha saputo mettere in risalto la sua prerogativa di saper interagire e relazionarsi in maniera spiritosa e mai volgare con il pubblico. Dopo questo enorme consenso, per Paolo Bonolis arriveranno altre grandi soddisfazioni: la conduzione del Festival di Sanremo per due edizioni e il programma da lui stesso ideato, “Il senso della Vita“, con star internazionali del panorama televisivo, musicale e cinematografico.

Paolo Bonolis, gli auguri speciali della moglie Sonia Bruganelli

Reduce dal grande successo di “Avanti un altro!” e dell’ultima edizione di “Ciao Darwin 8“, Paolo Bonolis festeggia il suo 58° compleanno e, per questa occasione, la moglie Sonia Bruganelli ha voluto scrivere parole di amore e grande stima per quell’uomo che ha deciso di sposare nel 2002: “Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere. Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione. Il più bravo conduttore televisivo che conosca“, si apre così il post della Bruganelli.

Continua poi, rinnovando la stima che prova per lui, non solo come marito, ma come padre e uomo: “Un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona. Un uomo che è padre di 5 figli per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata “ solitudine” AUGURI PAOLO”, insomma dopo questa ennesima dimostrazione d’amore, Paolo Bonolis può ritenersi un uomo realizzato e di successo non solo nel campo professionale. Tanti auguri anche dalla nostra redazione!