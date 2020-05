Caso Botteri – "Striscia La Notizia": il tg satirico non molla, su Twitter piovono critiche

Non accenna a placarsi la bufera mediatica sul caso di Giovanna Botteri e della diatriba nata a seguito della satira gratuita del tg satirico “Striscia la Notizia“. In poco tempo infatti il programma ha ricevuto non poche critiche a seguito del servizio mandato in onda in cui veniva lanciato un messaggio di body shaming, in quanto si criticava l’aspetto trasandato della Botteri; secondo il programma, la donna non rispetta i canoni e i targhet estetici delle sue colleghe giornaliste.

Un servizio che ha lasciato l’amaro in bocca, tanto che la stessa Botteri ha espresso pareri di dissenso, ma tutto il popolo del web è insorto contro il programma Mediaset, accusando sia la presentatrice Michelle Hunziker – la quale ha in seguito mandato un messaggio di scuse alla Botteri, chiedendole se si fosse sentita offesa da quel servizio, ma ad oggi la Hunziker non ha ancora ricevuto risposta dalla diretta interessata – che Gerry Scotti.

Scotti, in sua difesa, ha sempre perorato la causa della giornalista, affermando inoltre: “Penso di essere la prova provata che nella vita l’aspetto fisico […] non abbia nulla a che fare con la bravura, la competenza e il successo di una persona. Anzi, personalmente compatisco coloro che dedicano troppo tempo al proprio aspetto esteriore. Per entrare nel merito della vicenda preferisco cento volte una Botteri spettinata ma competente ad un inviato pettinatissimo ma incapace.”

Intanto però Striscia non accenna a retrocedere con la sua linea di azione, difendendosi anzi dagli insulti. Infatti a tal proposito numerosi sono stati i commenti di rimprovero da parte degli utenti su Twitter, dove criticano aspramente il modo di fare del programma nei confronti della giornalista.

In ultimo la Botteri dichiara in merito alla questione: “Mi piacerebbe che l’intera vicenda […] potesse essere un momento di discussione vera […] anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quelle televisive soprattutto, hanno o dovrebbero avere secondo non si sa bene chi“.