Belen Rodriguez smentisce le ultime news sul suo conto

Nelle ultime settimane si è parlato di una presunta rivalità tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Come svelato dal settimanale “Spy”, diretto da Massimo Borgnis, le due donne sarebbero tutt’altro che amiche, ipotizzando addirittura che la modella argentina digerisca ben poco l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”.

Proprio per questo motivo, Giulia De Lellis avrebbe troncato ogni tipo di rapporto con Jeremias e Cecilia Rodriguez, i due ragazzi che ha conosciuito durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. L’ultimo loro incontro sarebbe avvenuto solamente durante la presentazione del libro scritto tra Luca Onestini e Raffaello Tonon. Ad aver scatenato la furia di Belen sarebbe stato anche il comportamento di Giuseppe Dicecca, che si è avvicinato sempre di più alla De Lellis.

Belen poi, secondo le ultime news, avrebbe avuto un flirt clandestino con Andrea Damante durante l’ultimo concerto di J-Ax e Fedez, con il dj che ai quei tempi stata vivendo la sua relazione con Giulia De Lellis. In realtà però questo gossip non è mai stato confermato da parte dei diretti interessati.

La smentita di Belen Rodriguez

La conduttrice di “Tú sí que vales”, grazie a delle storie pubblicate sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha smentito tutte le notizie lette sul proprio conto negli ultimi giorni, rivelando di non aver voluto parlare fino ad oggi per evitare di alimentare ulteriori informazioni false.

Queste sono le parole scritte da Belen Rodriguez su Instagram: “Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto. Belen”. Staremo a vedere se Belen ha deciso di smentire per evitare di fare uscire altri gossip sulla vicenda. Al momento mancano ancora le dichiarazioni di Andrea Damante e Giulia De Lellis.