Belen Rodriguez e Stefano De Martino incolpati di "rapina e lesioni"

In una calda estate del 2012, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si trovavano a Palmarola, sulle isole di Ponza. In questa occasione, i due, vennero fotografati dai paparazzi e questi furono privati della macchina fotografica. Inizialmente sembrava che gli avvocati dei paparazzi volessero ritirare il tutto in accordo con la showgirl argentina e con il ballerino.

Qualcosa è andato storto. Infatti, il giudice Pierluigi Taglienti ha deciso di inviare tutto alla Procura al fine di procedere col rinvio in giudizio. Ovviamente, come ben sappiamo, in questo caso l’iter è completamente diverso rispetto alle accuse iniziali. Con questa ‘evoluzione’, ci sarà una prima udienza preliminare dove probabilmente potrebbe essere stabilita la data di un nuovo processo.

A questo punto, le volontà di opporsi da parte dei legali della coppia formata da Belen e Stefano sono sterili, resta da capire solo ed esclusivamente come tale vicenda potrà svilupparsi. I tempi sono decisamente più lunghi del previsto. Infatti, dal punto di vista burocratico, tali accuse richiederebbero una cura ed un’attenzione diversa e quindi la possibilità di una prescrizione è completamente nulla.

Una coppia ritrovata

Se per fatti avvenuti circa otto anni fa Belen Rodriguez e Stefano De Martino rischiano di finire davanti al Tribunale e non più davanti ad un giudice monocratico lascia l’amaro in bocca alla coppia. Nonostante i due siano tornati insieme da circa un anno, gli spettri di un passato non molto recente si sono palesati con quest’altra brutta tegola.

La coppia Rodriguez-De Martino ha un figlio di nome Santiago e, secondo i fan, c’è chi pensa che i due possano avere intenzione di regalare un fratellino o una sorellina al primogenito. In questo periodo, i due, lontani dai riflettori e dai vari impegni televisivi, potrebbe realmente realizzare questo grande sogno di allargare la famiglia. C’è già chi ipotizza quale nome possa essere il prediletto per un’eventuale nascita futura.