"Tu Si Que Vales": la gaffe hot di Belen Rodriguez e le immediate scuse a Stefano De Martino

Belen Rodriguez è una delle showgirl e conduttrici più amate e apprezzate del piccolo schermo. L’argentina in Italia è riuscita a riscuotere un successo incredibile, con milioni di followers e fan. Spesso è al centro del gossip, con numerosi flirt che le sono stati attribuiti, fino al matrimonio con Stefano De Martino e alla nascita del loro piccolo Santiago.

Dopo il matrimonio i due hanno attraversato una profonda crisi, Belen ha addirittura intrapreso una relazione con il motociclista Andrea Iannone, salvo poi tornare sui loro passi e riprovarci ancora. Oggi appaiono più uniti, felici e innamorati che mai e da poco sono tornati da una vacanza in famiglia, con il loro piccolo, alle Maldive.

Belen attualmente conduce su canale 5, “Tu Si Que Vales“, insieme a Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione dei quattro giudici, Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Con la messa in onda dell’ultima puntata è andato di scena un siparietto molto simpatico che ha visto Belen come protagonista.

La gaffe è avvenuta a seguito dell’esibizione di Gaggy Yatarow, campione mondiale di calisthenics, disciplina in cui l’atleta solleva il proprio corpo superando diversi livelli di difficoltà. Il concorrente per poter dar vita alla sua esibizione ha richiesto l’aiuto di Belen, la quale ha accettato di buon grado e si è prestata ad essere sollevata come fosse una bandiera.

Al termine dell’esibizione la Rodriguez ha pronunciato la frase: “Comunque non ho mai visto tutti questi muscoli in vita mia” e subito ha aggiunto: “Scusami Stefano, non ti offendere eh…“. Insomma la conduttrice si è resa protagonista di una gaffe e subito ha cercato di rimediare, chiedendo scusa a suo marito. Come avrà reagito Stefano? Si sarà divertito oppure dopo la trasmissione i coniugi avranno discusso? Magari seguendo i profili Instagram dei due si potrà intuire qualcosa in più.