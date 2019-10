Nuova casa da sogno per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Il ritorno di fiamma, il progetto di allargare la famiglia e una nuova super casa nel quartiere vip di Milano: non si può dire che questo non sia un anno pieno di novità nella vita di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia più social del momento avrebbe deciso di muoversi sul mercato immobiliare per comprare un nuovo nido d’amore.

Senza limiti, dentro e fuori il mondo dello spettacolo. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto di regalarsi una casa da sogno in uno dei quartieri vip di Milano. A riportare la notizia è il noto settimanale italiano “Diva e Donna”, il quale ha svelato persino il costo dell’immobile al mq.

La coppia Rodriguez-De Martino avrebbe speso circa 8 mila euro al mq per aggiudicarsi una casa di Milano, situata in un complesso vip. La loro nuova dimora milanese si estenderebbe al terzo piano di un raffinato stabile e sembra disponga di un super attico con vista panoramica.

Belen e Stefano, insomma, non avrebbero badato a spese per il loro nuovo nido d’amore. Sui social network, nel frattempo, il popolo del web sta montando una vibrante polemica in merito alla nuova costosissima abitazione della celebre coppia. Gli internauti impallidiscono dinnanzi allo sfizio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Che la showgirl argentina più popolare d’Italia e il neo conduttore napoletano non avessero problemi economici, è oltremodo risaputo e facile da ipotizzare. Ciò che invece non era immaginabile, è il sorprendente livello di lusso a cui la coppia ambisce. La nuova soluzione abitativa della coppia Rodriguez-De Martino, infatti, sarebbe all’altezza delle precedenti e, addirittura, le supererebbe.

Quel che è certo ed evidente, è che il loro invidiabile investimento immobiliare stia suscitando la stizza collettiva. D’altra parte, anche in tv Belen Rodriguez e Stefano De Martino scelgono sempre il massimo dell’originalità e della qualità. Di conseguenza la loro sua nuova dimora non poteva esser da meno.