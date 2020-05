Beatrice Valli e Marco Fantini genitori bis: è nata Azzurra

Beatrice Valli e Marco Fantini sono di nuovo genitori, infatti notizia dell’ultima ora è che all’una di notte del 12 maggio 2020 è nata la piccola Azzurra. L’ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, e il suo partner avevano già una bambina, Bianca, di quasi 3 anni, mentre Beatrice era già mamma di Alessandro, nato da una precedente legame.

A dare l’annuncio dell’arrivo di Azzurra è stata la Valli con un post su Instagram, dove ha annunciato che stava per entrare in travaglio, quindi già preparava i fan all’arrivo della sua terzogenita. Beatrice non ha avuto una gravidanza tranquilla, da qui la preoccupazione dei numerosi fan e followersa della coppia.

Beatrice Valli e Marco Fantini annunciano l’arrivo di Azzurra

Nonostante la rottura delle acque – di cui Beatrice aveva prontamente dato notizia – la donna ha atteso qualche ora prima pima di andare in ospedale, in tal senso le sue parole: “La prossima foto sarà con Azzurra. Stanotte alle ore 01:00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo né contrazioni né perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare da Marco”.

Da brava influencer Beatrice Valli ha condiviso la sua gravidanza passo passo con i suoi numerosissimi followers. Una gravidanza non facile, tanto che l’ex corteggiatrice ha rassicurato i fan circa il suo stato di salute.Qualche mese fa infatti è stata costretta ad un ricovero ospedaliero per monitorare la situazione in seguito a dei malesseri.

Proprio la Valli, in una sua Instagram Story, ammetteva che la terza gravidanza è stata la più difficile tra quelle vissute: “La gravidanza più dura e in cui ho più sofferto è questa. Con Ale ero stata benissimo a parte una carenza di ferro. Con Bianca sono stata male fino al quinto mese. Con questa ancora di più. Non mi sono mai passate le nausee, continuano tutto il giorno e la sera è il momento in cui soffro di più“.

Dal 2013 Beatrice e Marco vivono la loro favola d’amore. La coppia è amatissima anche grazie alla notorietà acquisita al celebre programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, dove lui faceva il tronista, lei la corteggiatrice. Alla fine Fantini scelse di uscire dal programma con Beatrice e a distanza di anni la loro storia va a gonfie vele.